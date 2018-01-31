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Londra Ocak ayında 2018 hava kirliliği sınırına ulaştı

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 12:09 | Son Güncelleme

Mergim Özdamar / İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'ın başkenti Londra, Ocak ayı sonuna kadar 2018 yılı yasal hava kirliliği sınırına ulaştı.

Başkentin hava kirliliği konusunda kritik noktalarından biri olan Brixton Yolu'nda, 2018'de nitrojen dioksit maddesi ortalama saatlik limitlerinin Avrupa Birliği hava kalitesi kuralları azami miktarını 18 kez aştığı görüldü.

Evening Standard'ın haberine göre Londra'nın bu yıl yasal hava kirliliği sınırına ulaşması geçen yıla göre daha uzun sürdü. Geçtiğimiz sene hava kirliliği sınırına bir haftada ulaşıldı.

Ancak kampanyacılar, Belediye Başkanı Sadık Khan'ın kirliliği önleme yönündeki önlemlerini memnuniyetle karşıladıkları halde, bu yıl hava kirliliği sınırına ulaşma konusundaki gecikmenin kirli havayı dağıtan hava şartlarına bağlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Krallık genelinde yüzde 85'lik bir kesim, 2010 yılında ulaşılmış olması gereken hava kalitesi kurallarını bozmaya devam ediyor.

Hükümet tahminlerine göre, özellikle dizel olmak üzere çoğunlukla karayolu taşımacılığından kaynaklanan nitrojen dioksit seviyeleri için 2026 yılına kadar uyum sağlanmayacak.

Birleşik Krallık'ta hava kirliliği her yıl 40 bin kişinin erken ölümüne sebep oluyor vekalp, akciğer ve astım hastalıklarına yol açıyor.

Çevreci gruplar hükümeti kirlilik açısından kritik olan semtlerde "temiz hava bölgeleri” yaratma ve finanse etme dahil olmak üzere, acil bir önlem almaya çağırdı.

Friends of the Earth çevre kuruluşundan Oliver Hayes, "Bu kirlilik artışlarının sıklığı ve ciddiyeti, Belediye Başkanı'nın bazı iyi girişimlerine rağmen havayı temizlemek için hala uzun bir yolu olduğunu gösteriyor" dedi.

Hayes, merkezi hükümet önlemlerinin de kritik olduğunu belirterek, "dizel sürücülerin yerini "ülke genelinde etkili temiz hava bölgeleri ağıyla birlikte” uyum sağlayabilecek "iyi bir atık imha planını” aramaya çağırdı.

Greenpeace temiz havayı savunucusu Mel Evans, şu yorumu yaptı: "Bu, hükümetin kasabalarımızı ve şehirlerimizi kaplayan zehirli havayla baş etmekte başarısız olduğunu vurgulayan yıllık bir göstergedir.”dedi.

Evans, yerel yetkililerin temiz hava bölgeleri oluşturabilmeleri için finanse edilmesi çağrısında bulundu ve hükümetin planladığı dizel ve benzinli otomobillerin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasının 2040 yılından 2030 yılına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık dahil olmak üzere, bir takım Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bakanları hava kirliliğini azaltmak için yasal hedeflere ulaşmak ve bu sorunu azaltmadaki başarısızlıklarını görüşmek üzere Brüksel'e çağrıldı.

Ülkelere, sorunun üstesinden gelmek için acil tedbirler almadıkları takdirde AB tarafından yasal işlem uygulanıyor.

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