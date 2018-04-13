Londra: Rus istihbaratı Skripalleri beş yıldır izliyordu

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın Mart ayı başında zehirlenmesinden "büyük ihtimalle” Moskova'nın sorumlu olduğunu savunan İngiltere, Rusya'ya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

İngiliz hükümeti, Skripal ve kızının beş yıldan beri Rus askeri istihbarat birimleri tarafından izlendiğini iddia etti. İngiliz hükümetinin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yazdığı mektupta "Edindiğimiz bilgilere göre Rus istihbaratının Skripallere olan ilgisi en az 2013 yılına kadar uzanıyor” ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin internet sayfasında yer verilen mektupta, Yulya Skripal'in e-posta hesaplarının o dönemde Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından izlendiği belirtildi.

Rusya'nın "Skripallere yönelik bir saldırı düzenlemesi için gereken teknik araç, deneyim ve motife sahip olduğu” vurgulanan mektupta, "büyük ihtimalle” bu saldırıdan Rus devletinin sorumlu olduğu belirtildi ve bu saldırı için akla yakın başka bir açıklamanın bulunmadığı savunuldu.