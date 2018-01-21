Londra'da Afrin Protestosu

Türkiye'nin Afrin'e yönelik sınır ötesi harekatı devam ederken dünyanın çeşitli merkezlerinde bölgede devam eden askeri harekata karşı protestolar düzenleniyor.

Londra'da biraraya gelen onlarca kişi Afrin operasyonu nedeniyle Türkiye'yi protesto etti. Kalabalığın yakınında bir kaç polisin beklediği gözlemlendi. Yağmur altında eylem yapanların Türkiye'den İngiltere'ye göçmen olarak gelen eski Türk vatandaşı Kürtler olduğu anlaşıldı.

Sosyal medya üzerinden Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak haberleşen ve organize olan 50 kişiden biraz fazla kalabalık bir grup Pazar akşamı Trafalgar meydanında buluşup ellerinde PKK ile YPG flamalarıyla ve Abdullah Öcalan resimleriyle İngiltere'yi Türkiye'ye karşı tavır almaya çağırdı.

Konuşma ve sloganların ardından göstericiler bulundukları meydana yürüme mesafesinde olan Downing Caddesi'nde bulunan Başbakanlık ofisinin bulunduğu yere yürümek istediler.

Polis göstericilerin bu talebini üstlerine iletti. Bir süre bekleyen kalabalık belli ki gerekli izin verildikten ve cadde trafiği ayarlandıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 dakika boyunca Türkiye aleyhinde sloganlar atarak Downing Caddesi'ne yürüdüler. Bir süre de burada devam eden eylem olaysız sona erdi.