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Londra’da Afrin Protestosu

22.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği harekat üçüncü gününde. İngiltere’de yaşayan Kürtler bu kez Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nin önündeydi.

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekat üçüncü gününde. İngiltere'de yaşayan Kürtler bu kez Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nin önündeydi.

Sosyal medya ve dernekler üzerinden haberleşerek toplanan 100 kişilik bir grup öğle saatlerinde büyükelçilik binasının önünde buluştu.

Ellerinde PKK, YPG flamaları ve Abdullah Öcalan'ın posterleri bulunan grup Türkiye ve Rusya aleyhinde sloganlar attı.

Yoldan geçenlere broşür de dağıtan grup eylemin ardından olaysız dağıldı.

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