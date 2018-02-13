Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da tesadüfen ortaya çıkan bomba paniğe yol açtı. İlk duyulduğunda terörü çağrıştıran haber nedeniyle Londra kent merkezine yakın City Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İnşaat kazısında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba olduğu anlaşıldı.

Pazar akşamı ortalığı ayağa kaldıran haber, Thames Nehri’nde bir bombanın bulunduğu şeklindeydi. Londra Emniyeti harekete geçti ve havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Bölgeye, güvenli mesafe olan 214 metreden daha fazla yaklaşmak yasaklandı.

Yasaktan yüz kadar uçuş ve 16 bine yakın yolcu etkilendi.

Pazar akşamüzeri saat 5 sularında ortaya çıkarılan patlayıcı maddeye Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nden uzmanların müdahale ettiği ve durumun kontrol altında olduğu açıklandı.

Ancak dün akşam ve bugün devam eden çalışmalar hala sonuç vermedi. Güvenlik kordonu ve City Havalimanı’nda uçuş yasağı devam ediyor. Yılda 4 buçuk milyon kişinin kullandığı uluslararası havaalanının yönetimi uçuş yasağının yarına da sarkabileceğini bildiriyor.