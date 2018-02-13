Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da tesadüfen ortaya çıkan bomba paniğe yol açtı. İlk duyulduğunda terörü çağrıştıran haber nedeniyle Londra kent merkezine yakın City Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İnşaat kazısında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba olduğu anlaşıldı.
Pazar akşamı ortalığı ayağa kaldıran haber, Thames Nehri’nde bir bombanın bulunduğu şeklindeydi. Londra Emniyeti harekete geçti ve havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Bölgeye, güvenli mesafe olan 214 metreden daha fazla yaklaşmak yasaklandı.
Yasaktan yüz kadar uçuş ve 16 bine yakın yolcu etkilendi.
Pazar akşamüzeri saat 5 sularında ortaya çıkarılan patlayıcı maddeye Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nden uzmanların müdahale ettiği ve durumun kontrol altında olduğu açıklandı.
Ancak dün akşam ve bugün devam eden çalışmalar hala sonuç vermedi. Güvenlik kordonu ve City Havalimanı’nda uçuş yasağı devam ediyor. Yılda 4 buçuk milyon kişinin kullandığı uluslararası havaalanının yönetimi uçuş yasağının yarına da sarkabileceğini bildiriyor.
Afrin'e doğru yola çıktılar!
Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı
Türk bayrağına çirkin saldırı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Yer: Eminönü! Görenler şaştı kaldı
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum