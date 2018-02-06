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Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

06.02.2018 02:27 | Son Güncelleme

Brexit müzakerelerinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmeler devam ediyor. AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier İngiltere’nin başkenti Londra’daydı.İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brexit Bakanı David Davis’le görüştü

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

Brexit müzakerelerinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmeler devam ediyor. AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier İngiltere’nin başkenti Londra’daydı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brexit Bakanı David Davis’le görüştü.

Toplantı sonrası müzakerenin iki tarafı, Barnier ve Davis ortak bir basın açıklaması yaptı. Konuk Michel Barnier’in mesajı netti: “Artık İngiltere’nin bir seçim yapma zamanı geldi.”

Barnier şu şekilde konuştu: “Söyleyebileceğim yegane şey: Eğer bir gümrük birliği olmayacaksa ve İngiltere ortak pazarın dışına çıkacaksa; ticarette mal ve hizmetlerin dolaşımında karşınıza engeller çıkacaktır ve artık bu konularda İngiltere’nin bir seçim yapma zamanı geldi.”

AB baş müzakerecisi Barnier’e göre İngiltere gelecekteki konumunu netleştirmeli. ‘

İngiltere’nin Brexit bakanı David Davis ise Mart’ta gerçekleşecek AB zirvesine kadar bir anlaşmaya varılabileceğinden eminim diyerek karşılık verdi Barniye’ye.

Bu hafta için Londra’da başlayan görüşmeler Brüksel’de devam edecek.

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