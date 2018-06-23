Londra’da ‘Brexit’ Protestosu

İngiltere’nin AB’den ayrılık referandumunun bugün ikinci yıl dönümü. Hükümet pazarlıkları yürütmek için yetkiyi kendinde topladı. Ayrılık istemeyenler ise, ‘son sözü ben söylemeliyim’ diyerek başkent Londra’da sokaklara döküldü.

İngiltere’nin 23 Haziran 2016’daki referandumdan beklenmedik bir şekilde AB’den ayrılık kararı çıkmıştı. 2017 Mart’ında Brüksel’e mektup gitti ve Lizbon Konvansiyonu’nun 50’inci maddesi yürürlüğe girdi. Yani, devletlerin ayrılma prosedürlerini düzenleyen madde İngiltere için işlemeye başladı.

Müzakereler hala sürüyor. Ayrılık, İngiltere gündeminin sürekli bir başlığı oldu. Ancak ayrılmak istemeyenler seslerini duyurmaktan vazgeçmiş değil. Bugünkü yürüyüş ve arkasından gelen toplu protesto gösterisi, halkın, “en azından son kararı biz verelim çağrısını” yansıtıyor. Londra’nın merkezindeki yürüyüş ve gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Hükümet, son haftalarda parlamentonun hem üst hem de alt kanadını oy çokluğuyla bu sürece müdahale etmekten alıkoyan zaferler elde etti. Artık müzakereleri Başbakan Theresa May ve bakanlar kurulu tam yetkiyle sürdürecek.