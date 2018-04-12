HABER

Londra’da Cinayetler Artıyor

12.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

Tarihte ilk defa Londra’daki cinayet oranları geçen ay New York rakamlarını geçti. Oysa İngiltere’de sert silah kontrolları uygulanıyor. Londra polisine göre ölümlerin çoğu, bıçaklı saldırılar yüzünden oldu

Londra’da Cinayetler Artıyor

Londra’da son dönemlerde 24 saat içinde üç cinayet yaşanabiliyor. Paskalya zamanı gelen ölümler de İngiltere’yi şok etti.

İngiliz polisi Şubat ve Mart aylarında Londra’da işlenen 37 cinayeti soruşturuyor, New York’taysa cinayet sayısı aynı dönemde 32.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bundan bütçe kesintilerini ve azalan polis sayısını sorumlu tuttu. Bu eleştiri eski emniyet müdürü Leroy Logan tarafından da dile getiriliyor.

Logan şunları söylüyor: “Bunlar sistemin çökmekte olduğunu gösteren işaretler. Kriz noktasındayız ve bu gerçekten ilgilenmemiz gereken bir sorun. Bu sadece politikayla değil, diğer hizmetlerle de ilgili. Hükümetin eline kan bulaştı, çünkü çok kesinti yaptılar. Artan ceset torbalarını görüyorlar ve önlem almıyorlar.”

Hükümetse cinayetlerin bütçe kesintileri yüzünden arttığı görüşünü şiddetle reddediyor.

Londra Emniyet Müdürü, birçok ölümün gençlik çeteleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor ve bu çetelerin birbirlerine sataşmak için sosyal medyayı kullandığını, bunun da şiddete dönüştüğünü belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda gençlere bıçak taşımanın tehlikelerini gerçek hikayelerle anlatmak için ‘bıçaksız’ adlı bir kampanya başlatıldı.

Öte yandan New York’taki cinayet oranı 1990’ların ortalarından buyana hızla düşüyor.

İngiliz milletvekilleri Londralı yetkililerin Amerikalı meslekdaşlarından ders alması gerektiğini, şiddet suçlarını bir kamu sağlığı sorunu olarak değerlendirmelerini istiyor.

Son haftalarda artan cinayetlere rağmen 2017’de Londra’daki yıllık cinayet oranı New York’takinin sadece yarısı kadar.

Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.