Londra’da Cinayetler Artıyor

Londra’da son dönemlerde 24 saat içinde üç cinayet yaşanabiliyor. Paskalya zamanı gelen ölümler de İngiltere’yi şok etti.

İngiliz polisi Şubat ve Mart aylarında Londra’da işlenen 37 cinayeti soruşturuyor, New York’taysa cinayet sayısı aynı dönemde 32.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bundan bütçe kesintilerini ve azalan polis sayısını sorumlu tuttu. Bu eleştiri eski emniyet müdürü Leroy Logan tarafından da dile getiriliyor.

Logan şunları söylüyor: “Bunlar sistemin çökmekte olduğunu gösteren işaretler. Kriz noktasındayız ve bu gerçekten ilgilenmemiz gereken bir sorun. Bu sadece politikayla değil, diğer hizmetlerle de ilgili. Hükümetin eline kan bulaştı, çünkü çok kesinti yaptılar. Artan ceset torbalarını görüyorlar ve önlem almıyorlar.”

Hükümetse cinayetlerin bütçe kesintileri yüzünden arttığı görüşünü şiddetle reddediyor.

Londra Emniyet Müdürü, birçok ölümün gençlik çeteleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor ve bu çetelerin birbirlerine sataşmak için sosyal medyayı kullandığını, bunun da şiddete dönüştüğünü belirtiyor.