Londra’da Cinayetler Artıyor

Londra’da son dönemlerde 24 saat içinde üç cinayet yaşanabiliyor. Paskalya zamanı gelen ölümler de İngiltere’yi şok etti.
İngiliz polisi Şubat ve Mart aylarında Londra’da işlenen 37 cinayeti soruşturuyor, New York’taysa cinayet sayısı aynı dönemde 32.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bundan bütçe kesintilerini ve azalan polis sayısını sorumlu tuttu. Bu eleştiri eski emniyet müdürü Leroy Logan tarafından da dile getiriliyor.
Logan şunları söylüyor: “Bunlar sistemin çökmekte olduğunu gösteren işaretler. Kriz noktasındayız ve bu gerçekten ilgilenmemiz gereken bir sorun. Bu sadece politikayla değil, diğer hizmetlerle de ilgili. Hükümetin eline kan bulaştı, çünkü çok kesinti yaptılar. Artan ceset torbalarını görüyorlar ve önlem almıyorlar.”
Hükümetse cinayetlerin bütçe kesintileri yüzünden arttığı görüşünü şiddetle reddediyor.
Londra Emniyet Müdürü, birçok ölümün gençlik çeteleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor ve bu çetelerin birbirlerine sataşmak için sosyal medyayı kullandığını, bunun da şiddete dönüştüğünü belirtiyor.
Geçtiğimiz haftalarda gençlere bıçak taşımanın tehlikelerini gerçek hikayelerle anlatmak için ‘bıçaksız’ adlı bir kampanya başlatıldı.
Öte yandan New York’taki cinayet oranı 1990’ların ortalarından buyana hızla düşüyor.
İngiliz milletvekilleri Londralı yetkililerin Amerikalı meslekdaşlarından ders alması gerektiğini, şiddet suçlarını bir kamu sağlığı sorunu olarak değerlendirmelerini istiyor.
Son haftalarda artan cinayetlere rağmen 2017’de Londra’daki yıllık cinayet oranı New York’takinin sadece yarısı kadar.
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