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Londra’da Dev Protestolar

13.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

Başkent Londra’da toplanan binlerce kişi İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Trump’ı protesto için sokaklara döküldü

Londra’da Dev Protestolar

NATO Zirvesinin ardından İngiltere’ye geçen ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da düzenlenen geniş çaplı gösterilerde protesto edildi.

Başkent Londra’da binlerce kişi protesto için sokaklara döküldü. Parlamento binasının üzerinde Trump’ı “elinde cep telefonu taşıyan, kızgın bir bebek” şeklinde gösteren dev bir balon uçuruldu; Trump’ı eleştiren pankartlar taşındı.

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