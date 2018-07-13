Londra’da Dev Protestolar

NATO Zirvesinin ardından İngiltere’ye geçen ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da düzenlenen geniş çaplı gösterilerde protesto edildi.

Başkent Londra’da binlerce kişi protesto için sokaklara döküldü. Parlamento binasının üzerinde Trump’ı “elinde cep telefonu taşıyan, kızgın bir bebek” şeklinde gösteren dev bir balon uçuruldu; Trump’ı eleştiren pankartlar taşındı.

