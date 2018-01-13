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Londra’da iki şüphelinin kaçmaya çalışması üzerine polis alarma geçti

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 11 saat önce

Londra, 13 Ocak, (DHA)- Londra'da polis peşinde oldukları iki şüphelinin çatıdan kaçmaya çalışması üzerine Clapham High Caddesini helikopter ve polis araçlarıyla kapattı. Memurların bölgede baskın yaparken iki adamın kaçmaya çalışması üzerine polis teşkilatı alarma geçti. Bölgeye ekip araçları ve helikopterler yönlendirildi. Polisin twitter hesabından yapılan açıklamada "Clapham High Street # Lambeth'da polis tahliye emri olan bir binaya baskın yaptıktan sonra iki şüphelinin çatıya çıkması üzerine önlem alınmak durumunda kalındı.” denildi. Polis, "Şu anda ikisi de tutuklandı, yetkililer onları Londra itfaiyesinin yardımıyla aşağı indiriyor. Yol hala kapalı, bölgeden uzak durun” mesajı yayınladı. Londra polisi apartmanda yaptığı aramada iki ruhsatsız silaha da el koydu.

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