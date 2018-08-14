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Londra'da "terör saldırısı" şüphesiyle gözaltı

14.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracını parlamento binasının dışındaki bariyerlere süren ve en az iki kişiyi yaralayan bir şüpheli gözaltına alındı.

Londra'da "terör saldırısı" şüphesiyle gözaltı

Olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele birimi yürütüyor.Londra'da parlamento binasının dışındaki bariyerlere aracıyla çarpan bir kişi, terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaldırımdaki yaya ve bisiklet sürücülerine çarptıktan sonra bariyerlere vurarak duran aracın şoförünün, silahsız olduğu açıklandı.

Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Yerel saatle 07.37'de gerçekleşen olayla ilgili soruşturmayı, terörle mücadele birimi üstlendi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, "Aracın şoförü, 20'li yaşlarının sonlarında olan bir erkek. Silahlı polis memurları tarafından olay yerinde gözaltına alındı" denildi. Polis, olayın yaşandığı bölgeyi trafiğe kapattı.

Parlamentonun yaz tatilinde olduğu bir dönemde gerçekleşen olayın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter'dan paylaştığı mesajda, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunurken görevlilere de "hızlı ve cesur" müdahalelerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

İngiltere'de 2017'deki terör saldırıları

Olayın yaşandığı bölge, geçen yıl beş kişinin öldürüldüğü bir saldırıya sahne olmuştu. Mart 2017'de Khalid Masood adlı saldırgan, kullandığı aracı Westminster Köprüsü'ndeyken kaldırımdaki yayaların üzerine sürerek dört kişinin ölümüne neden olmuştu. Ardından da aracıyla İngiltere Parlamentosu'na ev sahipliği yapan Westminster Sarayı'nın bahçesinin demir parmaklıklarına çarpan Masood, bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Masood daha sonra ise bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Söz konusu olay, geçen yıl İngiltere'de birbirine yakın tarihlerde düzenlenen beş terör saldırısından ilki olarak kayıtlara geçmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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