Olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele birimi yürütüyor.Londra'da parlamento binasının dışındaki bariyerlere aracıyla çarpan bir kişi, terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaldırımdaki yaya ve bisiklet sürücülerine çarptıktan sonra bariyerlere vurarak duran aracın şoförünün, silahsız olduğu açıklandı.

Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Yerel saatle 07.37'de gerçekleşen olayla ilgili soruşturmayı, terörle mücadele birimi üstlendi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, "Aracın şoförü, 20'li yaşlarının sonlarında olan bir erkek. Silahlı polis memurları tarafından olay yerinde gözaltına alındı" denildi. Polis, olayın yaşandığı bölgeyi trafiğe kapattı.

Parlamentonun yaz tatilinde olduğu bir dönemde gerçekleşen olayın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter'dan paylaştığı mesajda, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunurken görevlilere de "hızlı ve cesur" müdahalelerinden ötürü teşekkürlerini sundu.