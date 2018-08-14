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Londra’da Terör Saldırısı Şüphesiyle Gözaltı

14.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

İngiliz polisinin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli sabah saatlerinde bir grup bisikletli ve yayaların bulunduğu alana aracıyla daldı, sonrasında da parlamento dışındaki güvenlik bariyerine çarptı

Londra’da Terör Saldırısı Şüphesiyle Gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişi parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptı. Polise göre, 20’li yaşlarında olan şüpheli, aracını bölgede bisikletliler ve yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdü. İngiliz polisi olayı terörizm olarak değerlendiriyor. Zanlı gözaltında.

İngiliz polisinin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli sabah saatlerinde bir grup bisikletli ve yayaların bulunduğu alana aracıyla daldı, sonrasında da parlamento dışındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Londra Emniyeti’nden komiser yardımcısı Neil Basu “Kasıtlı yapılmış gibi görünüyor. Kullanılan yöntem ve bu bölgenin sembolik önemini de göz önüne aldığımızda olayı bir terör olayı olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı. Polise göre, zanlı güvenlik güçlerinin önceden bildiği bir isim değildi. Polis kimliğini tespit etmek ve olayın nedenini belirlemek üzere zanlıyı sorguluyor. Ancak zanlının polisle işbirliği yapmadığı belirtiliyor.

Londra’daki olayda 3 kişi yaralandı. Ancak yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Aracın sürücüsü güvenlik güçlerince olay yerinde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada da herhangi bir silah bulunmadı.

Londra’daki olay sonrasında Amerikan Başkanı Donald Trump da tepkisini Twitter’dan gösterdi. Trump, “Londra’da yine terör saldırısı. Bu hayvanlar çıldırmış, bunlarla ciddi şekilde baş etmek lazım” mesajını paylaştı.

İngiltere geçtiğimiz yıl içinde beş terör saldırısının hedefi olmuştu. 2017 yılının Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda 52 yaşındaki Halid Mesud, Westminster Köprüsü yakınlarında dört kişiyi öldürmüş, parlamento binası yakınlarında da bir polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırgan olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yetkililere göre o zamandan bu yana çok sayıda terör saldırısı girişimi engellendi.

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