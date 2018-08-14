Londra’da Terör Saldırısı Şüphesiyle Gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişi parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptı. Polise göre, 20’li yaşlarında olan şüpheli, aracını bölgede bisikletliler ve yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdü. İngiliz polisi olayı terörizm olarak değerlendiriyor. Zanlı gözaltında.

İngiliz polisinin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli sabah saatlerinde bir grup bisikletli ve yayaların bulunduğu alana aracıyla daldı, sonrasında da parlamento dışındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Londra Emniyeti’nden komiser yardımcısı Neil Basu “Kasıtlı yapılmış gibi görünüyor. Kullanılan yöntem ve bu bölgenin sembolik önemini de göz önüne aldığımızda olayı bir terör olayı olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı. Polise göre, zanlı güvenlik güçlerinin önceden bildiği bir isim değildi. Polis kimliğini tespit etmek ve olayın nedenini belirlemek üzere zanlıyı sorguluyor. Ancak zanlının polisle işbirliği yapmadığı belirtiliyor.

Londra’daki olayda 3 kişi yaralandı. Ancak yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Aracın sürücüsü güvenlik güçlerince olay yerinde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada da herhangi bir silah bulunmadı.