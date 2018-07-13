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Londra'da Trump'a balonlu protesto

13.07.2018 18:56 | Son Güncelleme

Londra’da ABD Başkanı Donald Trump’ın protesto edildiği eylemlere on binlerce insan katıldı.

Londra'da Trump'a balonlu protesto

Trump ise İngiltere Başbakanı May hakkındaki sözlerinin yanlış aktarıldığını savunarak basını suçladı.İngiltere'nin başkenti Londra'da, dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan çok sayıda protesto eylemi düzenlendi. Eylemlere on binlerce kişi katıldı. Londra dışındaki kentlerinde de Trump karşıtı eylemler düzenleniyor.

"Çöp Trump" ve "Minik ellerini kadın haklarından çek" gibi pankartlar taşıyan eylemciler, "Donald Trump gitmek zorunda" şeklinde tezahüratta bulundu.

Eylemciler, Trump'ı ağlayan turuncu bir bebek olarak tasvir eden dev bir balon da uçurdu. Yaklaşık altı metre boyundaki balonda, bebek bezi giydirilerek resmedilen Trump'ın elindeki cep telefonuyla da attığı saldırgan tweet'lere gönderme yapılıyor. Parlamento binası üzerinde de uçurulan balona, Trump karşıtı gösterilere destek veren Londra Belediye Sadiq Khan tarafından izin verilmişti.

Eylemin organizatörlerinden Matthew Bonner, "Trump'ı bir bebek olarak göstermek, kırılgan egosunu hedef almak için müthiş bir yol ve onunla dalga geçmek temel motivasyonumuz" dedi. Davranış ve politikalarına verilen toplumsal tepkilerin Trump'ı etkilemediğini vurgulayan Bonner, "Trump'ı mantıklı bir şekilde ikna edemezsiniz. Onunla ancak alay edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Önce eleştiri, sonra yalanlama

Başkan Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşme öncesi The Sun gazetesine verdiği mülakatta, İngiliz hükümetinin Brexit stratejisini eleştirerek Washington ile Londra arasında planlanan ticaret anlaşmanın bozulabileceği uyarısında bulunmuştu. Trump, izlenen Brexit stratejisini onaylamadığı için Pazartesi günü görevinden istifa eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı da övmüş, kendisi hakkında "Harika bir başbakan olur diye düşünüyorum" demişti.

Trump, May ile yaptığı görüşme sırasında ise bu söylemini değiştirdi. "Başbakan'ı eleştirmedim, Başbakan'a büyük saygım var" ifadesini kullanan Trump, "Maalesef genel olarak iyi olan ancak Başbakan hakkında söylediğim şeyi koymayan bir haber yayımlandı. Başbakan hakkında müthiş bir şey söyledim" dedi. Trump, gazeteyi "yalan haber" yapmakla suçladı. Trump, "Başbakan May'i bu sabah gördüğümde 'Özür dilemek istiyorum çünkü sizin hakkınızda öyle iyi şeyler söyledim ki' dedim. O da 'Merak etmeyin, basın işte' dedi" diye konuştu.

Trump'ın Perşembe günü başlayan ziyareti, ABD Başkanı olarak İngiltere'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

DW,AP,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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