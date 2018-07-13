Londra'da Trump'a balonlu protesto

Trump ise İngiltere Başbakanı May hakkındaki sözlerinin yanlış aktarıldığını savunarak basını suçladı.İngiltere'nin başkenti Londra'da, dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan çok sayıda protesto eylemi düzenlendi. Eylemlere on binlerce kişi katıldı. Londra dışındaki kentlerinde de Trump karşıtı eylemler düzenleniyor.

"Çöp Trump" ve "Minik ellerini kadın haklarından çek" gibi pankartlar taşıyan eylemciler, "Donald Trump gitmek zorunda" şeklinde tezahüratta bulundu.

Eylemciler, Trump'ı ağlayan turuncu bir bebek olarak tasvir eden dev bir balon da uçurdu. Yaklaşık altı metre boyundaki balonda, bebek bezi giydirilerek resmedilen Trump'ın elindeki cep telefonuyla da attığı saldırgan tweet'lere gönderme yapılıyor. Parlamento binası üzerinde de uçurulan balona, Trump karşıtı gösterilere destek veren Londra Belediye Sadiq Khan tarafından izin verilmişti.

Eylemin organizatörlerinden Matthew Bonner, "Trump'ı bir bebek olarak göstermek, kırılgan egosunu hedef almak için müthiş bir yol ve onunla dalga geçmek temel motivasyonumuz" dedi. Davranış ve politikalarına verilen toplumsal tepkilerin Trump'ı etkilemediğini vurgulayan Bonner, "Trump'ı mantıklı bir şekilde ikna edemezsiniz. Onunla ancak alay edebilirsiniz" ifadesini kullandı.