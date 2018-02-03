Londra'daki cami saldırganına 43 yıl

Saldırının kurbanı 51 yaşındaki Makram Ali'nin kızı Ruzina Aktar, kararın açıklanmasından sonra basın mensuplarına, "Babamız, tıpkı çoğu terör kurbanı gibi tamamıyla masumdu. Bu şekilde şiddet dolu bir ölüm bizim için çok daha incitici olmakla birlikte ömrünün son dakikalarında hissettiği travmayı hayal dahi edemiyoruz" dedi.

Galler'in başkenti Cardiff'te görülen davanın jürisinin cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargıladığı Osborne için Yargıç Cheeman-Grubb ayrıca, "En az bir düzine insanı öldürmeye çalıştınız ve hakkında hiçbir şey bilmediğiniz ve hiç tanımadığınız zararsız bir insanın hayatını aldınız" dedi.

Yargıç, 48 yaşındaki Osborne hakkında 43 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusunda bulunamayacak şekilde verdiği hükmünde, "Bu bir terör saldırısıydı ve öldürmeyi hedeflediniz" ifadesini kullandı.

Yargıç Bobbie Cheeman-Grubb, 18 Haziran 2017 tarihli saldırının kararını gerekçelendirirken Osborne'a, zihninin aşırı sağ görüşler tarafından "zehirlendiğini" ve akıl yapısının "kötücül bir nefrete" dönüştüğünü söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Finsbury Park yakınlarında bir cami önündeki cemaatin üzerine kamyonet sürerek bir kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Gallerli Darren Osborne, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hedef Corbyn ve Khan'dı

Osborne duruşmada, Filistin yanlısı bir yürüyüşe saldırma ve İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı öldürme maksadıyla, Galler'den kiralık bir kamyonetle Londra'ya gittiğini söyledi.

Ancak kapalı yollar ve yönlendirilen trafik nedeniyle amacına ulaşamayan saldırgan, daha sonra başka hedefler aradığını ve Finsbury Park yakınlarındaki cemaati görünce mümkün olduğunca çok kişiyi öldürme amacı ile aracı üzerlerine sürmeye karar verdiğini itiraf etti.

Müslüman takıntısı

Yargılama boyunca Osborne'un Müslümanlara takıntılı hâle geldiğini ve kısa bir süre içerisinde radikalleştiğini kaydeden savcılık ve polis yetkilileri, bu sürecin saldırganın izlediği bir televizyon programı sonrasında yaşandığını tahmin ettiklerini belirtti.

Aynı ifadede, Kuzey İngiltere'de Pakistan asıllı bir erkeğin genç kadınlara cinsel istismarda bulunması ile ilgili bir televizyon programı izleyen Osborne'un, daha sonra internette aşırı sağcı ve İslamofobik sitelerde vakit geçirdiği ileri sürüldü.

Yetkililer, saldırganın, olaydan birkaç hafta önce İngiltere’de gerçekleşen Manchester Arena ve Londra Köprüsü'ndeki “terör saldırıları" dolayısıyla öfkelenmiş olabileceğini belirtti.

Sabit bir evi ve işi olmayan Osborne'un aynı zamanda şiddet, depresyon, uyuşturucu ve alkol geçmişi de bulunuyor. Osborne’un 102 sabıka kaydı bulunduğu açıklandı.

AP,rtr,dpa/ÇÖ,CÖ

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