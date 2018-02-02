Londra’daki sürücüler asit saldırılarıyla karşı karşıya

Mergim Özdamar / İstanbul, 1 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki motosiklet sürücüleri, suçluların motosikletlerini çalmak için gerçekleştirdiği kimyasal madde saldırılarının tehdidi altında yaşıyor.
Uber Eats'de çalışan ve Bangladeş asıllı sürücü Ebu Sumon "Asit saldırıları zihnimizde böyle bir teröre neden oldu. Bugünlerde en büyük endişemiz bu" dedi.
Son aylarda aralarında Jabed Hussain'in de bulunduğu sürücüler saldırganlar tarafından hedef alındı.
Hussain, geçen yaz bir ergen kendisine asitle saldırdığında Uber Eats sürücüsü olarak vardiya değişimini bitiriyordu. Yüzü neredeyse derhal yanmaya başladı. "Nasıl hissettiğini size anlatamam. Bir bebek gibi ağlıyordum.”dedi.
Hussain'in fiziksel yaralanmalarının çoğu kafasındaki kask sayesinde iyileşti ancak saldırının psikolojik izleri kaldı.
"Şuanda hiç kimseye güvenmiyorum."diyen Hussain, kapılarını kilitleyerek sürekli bir korku içinde yaşadığını açıkladı.
Asit saldırıları, geçen yıl yalnızca Londra'da meydana 400'ü aşkın olayla Birleşik Krallık genelinde arttı.
Bilinmeyen bölgelerde yalnız başına ve genellikle geceleri uzun süre çalışan teslimat sürücüleri hedef alınıyor.
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