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Londra’dan Mardin’e Bir Vefa Borcu Hikayesi

15.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat İlçesindeki Mor Gabriel Manastırı görevlilerinden İsa Doğdu, manastıra vefa borcunu ödemek için Londra’yı bırakıp Mardin’e yerleşti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde okuyan Doğdu, şimdi Süryani çocukları yetiştiriyor

Mardin’in Midyat İlçesindeki Mor Gabriel Manastırı görevlilerinden İsa Doğdu, manastıra vefa borcunu ödemek için Londra’yı bırakıp Mardin’e yerleşti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde okuyan Doğdu, şimdi Süryani çocukları yetiştiriyor.

Adı İsa Doğdu, 47 yaşında. Mardin’in Midyat İlçesinde yaşayan Süryanilerden biri. Aslen Nusaybin ilçesine bağlı bir köyde doğmuş. Ama o şimdilerde Midyat’ta yaşıyor ve zamanının çoğunu Mor Gabriel Manastırı’nda geçiriyor. Manastırın onun hayatındaki yeri çok fazla. Doğdu, Nusaybin’de başlayan, Suriye, Mısır ve İngiltere’de süren yaşamının bu kesiti için yeniden doğduğu topraklara dönmüş. Dönüş nedeni ise vefa borcunu ödemek.

Eğitimini Nusaybin’de sürdürme imkanı bulamayan Doğdu, yatılı okumak üzere Midyat’taki Mor Gabriel Manastırına yerleşti. Burada lise eğitimini tamamlayan Doğdu, din alanında eğitim almak istedi. Türkiye’de bu imkanı bulamayan Doğdu, yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Hayat hikayesini Amerika’nın Sesi’ne anlatan Doğdu, Suriye ve Mısır’dan sonra İngiltere’ye gittiğini söyledi. Doğdu, “Din alanına ilgim olduğu için teoloji ya da ilahiyat bölümü okumak istedim. Türkiye’de böyle bir imkanımız olmadığı için gidemedim. İlahiyat var ama farklı bir din olduğu için, ben de Hristiyan olduğum için gidemedim. Bununla ilgili bir bölüm okumak istedim ve yurtdışına gitme gereği duydum. Suriye’de denedim, Türkiye Suriye ilişkileri iyi olmadığı için kabul edilmedim. Mısır’da denedim orada da olmadı. Son olarak İngiltere’de gidip okudum. Lise mezunu olarak okuyamazdım. En az bir iki sene daha okumamı söylediler. Ziyaretçi öğrenci olarak bir kolejde okudum. Oradan da Londra Üniversitesi’ne müracaat ettim. Referanslarım tatmin etmiş olmalı ki kabul ettiler. İki üç ay daha kurs aldım dil alanında ve eğitimimi orada devam ettim. Londra Üniversitesi Teoloji ve Felsefe bölümünü okudum. Bu Türkiye’dekinden biraz farklı. Normal akademik olarak teoloji bölümü okudum. Londra Üniversitesi’nden sonra Oxford Üniversitesi’nde Süryani Dili ve Edebiyatı’na müracaat ettim. Süryaniceyi çok iyi bildiğim için, bu yardımcı oldu. Orada bir sene ziyaretçi öğrenci olarak mastır yaptım” dedi.

Oxford Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlayan Doğdu’ya Amerika’ya giderek din adamı eğitimi alması önerildi. Ancak Doğdu bu teklifi kabul etmeyerek, doğduğu topraklara geri döndü. Midyat’a yerleşen Doğdu, Manastırda çalışmaya başladı. Doğdu’nun Türkiye’deki birçok kişinin hayalini süsleyen eğitimin ardından geri dönmesinin nedeni ise vefa borcunu ödemek. Doğdu, “Ben eskiden burada öğrenciydim. Tekrar buraya yararlı olmak istediğim için geri döndüm. Bölgede durum hassas olmasına rağmen geldim. Durum 90’lı yıllar gibi olmasa da sakin değildi. Annem, babam buradaydı. Hem onların yalnız kalmalarını istemedim. Hem de, manastırın bana faydası dokundu, ben de Süryani gençlere faydam dokunsun diye buraya gelmeyi tercih ettim. Vefa borcunu ödemek gibi bir şey. Benim sınıf arkadaşım vardı Amerika’ya gitti, bana da öyle bir teklif yapıldı. Okuma şansı vardı din adamı olabilirdim ama ben o şansı kullanmak yerine buraya geldim” diye konuştu.

Manastırda öğrenci işlerinden sorumlu olan Doğdu, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. Manastırda kalan öğrencilerin eğitimine yardımcı olan Doğdu, şimdilik biri yere gitmeyi düşünmüyor.

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