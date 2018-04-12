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Los Angeles savcıları Kevin Spacey'e cinsel saldırı davasını değerlendiriyor

12.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kenti savcıları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki isimlerden aktör Kevin Spacey hakkındaki suçlamaların değerlendirmeye alındığını doğruladı.

Los Angeles savcıları Kevin Spacey'e cinsel saldırı davasını değerlendiriyor

ABD'nin Los Angeles kenti savcıları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki isimlerden aktör Kevin Spacey hakkındaki suçlamaların değerlendirmeye alındığını doğruladı.

Konu hakkındaki soruşturmasını tamamlayan Los Angeles polisi, bir erkeğin 1992 yılında yaşandığını öne sürdüğü cinsel saldırı suçlamaları ile ilgili dosyayı savcılığa teslim etti.

Hollywood'daki cinsel taciz olaylarının medyaya yansıması sonrası Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında toplam 30 erkek "cinsel taciz ve saldırı" iddiasında bulundu.

58 yaşındaki Spacey'nin basın sözcüsü son gelişmeyle ilgili bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Los Angeles polisi, soruşturmanın 2017 Aralık ayında başlatıldığını ve dosyanın Los Angeles bölge savcılığına Nisan ayı başında teslim edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında yer alan suçlamalara ilişkin detay verilmedi.

Kevin Spacey'i hedef alan cinsel saldırı iddiasının davaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise belirsiz.

California yasalarına göre, cinsel saldırı suçlamalarında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanıyor.

Londra polisi de inceliyor

Kevin Spacey hakkında ilk iddia 2017 yılı Kasım ayında, aktör Anthony Rapp tarafından dile getirildi.

Rapp, 1986 yılında 14 yaşındayken bir partide 26 yaşındaki Spacey'nin kendisini yatağa taşıyarak baştan çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

Spacey, olayı hatırlamadığını söyleyerek özür dilemişti.

Londra polisi de Spacey hakkında 3 cinsel saldırı suçlamasının incelendiğini açıklamıştı.

Eğlence şirketi Netflix, peş peşe gelen suçlamalar sonrası House of Cards dizisinin yıldızı Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile bağlarını koparmıştı.

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