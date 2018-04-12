Los Angeles savcıları Kevin Spacey'e cinsel saldırı davasını değerlendiriyor

ABD'nin Los Angeles kenti savcıları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki isimlerden aktör Kevin Spacey hakkındaki suçlamaların değerlendirmeye alındığını doğruladı.

Konu hakkındaki soruşturmasını tamamlayan Los Angeles polisi, bir erkeğin 1992 yılında yaşandığını öne sürdüğü cinsel saldırı suçlamaları ile ilgili dosyayı savcılığa teslim etti.

Hollywood'daki cinsel taciz olaylarının medyaya yansıması sonrası Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında toplam 30 erkek "cinsel taciz ve saldırı" iddiasında bulundu.

58 yaşındaki Spacey'nin basın sözcüsü son gelişmeyle ilgili bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Los Angeles polisi, soruşturmanın 2017 Aralık ayında başlatıldığını ve dosyanın Los Angeles bölge savcılığına Nisan ayı başında teslim edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında yer alan suçlamalara ilişkin detay verilmedi.

Kevin Spacey'i hedef alan cinsel saldırı iddiasının davaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise belirsiz.

California yasalarına göre, cinsel saldırı suçlamalarında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanıyor.