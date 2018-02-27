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Los Angeles'da Kent İçinde Sebze Meyve Yetiştirmek İsteyenlerin Zaferi

27.02.2018 18:05 | Son Güncelleme

Amerika’nın en büyük kentlerinden biri olan Los Angeles’da, eskiden boş arazilerde tarım yapılması teşvik edilmiyordu. Kentteki bahçıvanlar, bu durumu değiştirmek için siyasetçilere yıllarca baskı yaptı. Bu çabalar da, nihayet meyvesini vermeye başladı

Los Angeles'da Kent İçinde Sebze Meyve Yetiştirmek İsteyenlerin Zaferi

Ron Finley ve “gerilla bahçıvanları” denilen diğer bahçıvanlar, belediyeyle girdikleri savaşı kazandılar ve kent sakinlerinin kaldırımlar ile yollar arasındaki boş kamu arazilerinde ekim yapmalarına izin verilmesini sağladılar.

Domateslerden, yenilebilir çiçeklere, bahçelerde meyvelere ve sebzelere, her şey mevcut.

Los Angeles’ın başka bir bölgesinde ise, Tamiko Nakamoto, semt bahçelerinde ekin yetiştiren 22 bahçıvanı denetliyor. Bu bahçelerde kara lahana, şeker kamışı, muz ve domates yetiştiriyorlar.

Belediye konseyi de, kent bahçeleri olarak kullanılan boş arazilerin sahiplerine vergi indirimi uygulama kararı aldı. Finler, bu yeşil hareketin yayıldığını söylüyor.

Bahçeler, kentin doğal güzelliğini de gözler önüne seriyor.

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