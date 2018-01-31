Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi

Yeni yılda aldığı kazı kazan biletiyle 1 milyon dolar kazanan Donald Savastano, planlarını gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

Savastano milyoner olduktan sonra, "Bu para hayatımızı değiştirecek." demişti. Borçlarını ödedikten sonra yeni bir kamyon almak istediğini ve muhtemelen tatile çıkacağını söyleyen 52 yaşındaki Savastano sigortası olmadığı için masraflarını karşılayamadığı doktor ziyaretini de gerçekleştirmeyi planlıyordu.

AKCİĞER VE BEYİN KANSERİ HASTASI ÇIKTI

Bileti aldığı bayinin görevlisi Danielle Scott, o günü çok iyi hatırladığını belirterek 1 milyon dolar kazanan talihsiz talihlinin marangozluk yaptığını ve bir süredir kendini iyi hissetmediğini söylediğini açıkladı.

Scott, bir arkadaşı aracılığıyla Savastano'nun doktora gittikten sonra 4. seviye kanser olduğunu öğrendiğini ve bir süredir akciğer ve beyin kanseriyle mücadele ettiğini söyledi.

Bir süredir hastanede tedavi altında tutuklan Donald Savastano lotoyu kazanmasının üzerinden 1 ay dahi geçmeden hayata gözlerini yumdu.