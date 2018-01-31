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Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 22:41 | Son Güncelleme

Daniel Savastano ismindeki 52 yaşındaki marangoz, yılbaşında oynadığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanmıştı. Bir süredir kendini iyi hissetmeyen ancak sigortası olmadığı için doktora gidemeyen loto milyoneri 4. seviye kanser olduğunu öğrendi ve 23 gün sonra hayatını kaybetti

Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi

Yeni yılda aldığı kazı kazan biletiyle 1 milyon dolar kazanan Donald Savastano, planlarını gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

Savastano milyoner olduktan sonra, "Bu para hayatımızı değiştirecek." demişti. Borçlarını ödedikten sonra yeni bir kamyon almak istediğini ve muhtemelen tatile çıkacağını söyleyen 52 yaşındaki Savastano sigortası olmadığı için masraflarını karşılayamadığı doktor ziyaretini de gerçekleştirmeyi planlıyordu.

AKCİĞER VE BEYİN KANSERİ HASTASI ÇIKTI

Bileti aldığı bayinin görevlisi Danielle Scott, o günü çok iyi hatırladığını belirterek 1 milyon dolar kazanan talihsiz talihlinin marangozluk yaptığını ve bir süredir kendini iyi hissetmediğini söylediğini açıkladı.

Scott, bir arkadaşı aracılığıyla Savastano'nun doktora gittikten sonra 4. seviye kanser olduğunu öğrendiğini ve bir süredir akciğer ve beyin kanseriyle mücadele ettiğini söyledi.

Bir süredir hastanede tedavi altında tutuklan Donald Savastano lotoyu kazanmasının üzerinden 1 ay dahi geçmeden hayata gözlerini yumdu.

Milyoner yarışmasında kaybedince öyle bir hırs yaptı ki...
11 milyon TL ile de saadet olmadı! Loto milyoneri hayatını kaybetti
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kanser hasta Milyoner Loto

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin hayırsız da vermesin
nekadar zengin olursan ol, ölümden kacis yok!
Adam sigortasız diye hastaneye gidemiyor bide modern ülke sözde.
giderayak heyecan olmuş
Böyle şansın içine etsinler. Adam gider ayak psikolojisi çökmüş halde, korku ve üzüntüyle gitti. Üzüldüm valla. Pis bir dünya...
fakir oynayacağı zaman davul patlarmış...
Hastaneye gitmeseydi o adam daha yaşardı.Hastaneye gittiğinde hasta değilsen bile hasta oluyorsun.
Çağdaş medeniyetlerin beşiğinde Adam sigortasız diye hastalığını tedavi ettmiyor, onlara göre sözde çok geri ülkemizde işsiz bile genel sağlık sigortalı da çağdaşlara yaranılmıyor. Demekki çağdaşlık sürünmekten geçiyor
Tatlıses kaçmadı mı? Yoksul biri olsa yarım saatte gitmişti.
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