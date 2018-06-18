Löw: Meksika yenilgisinden ders almalıyız

Joachim Löw İsveç'i yeneceklerinden ve tur atlayacaklarından şüphesi olmadığını söyledi.Alman futbol milli takımının Dünya Kupası'na 36 yıllık bir aradan sonra ilk kez yenilgiyle başlaması futbolseverlerde şok etkisi yarattı. Milli takım teknik direktörü Joachim Löw Meksika mağlubiyetinden ders almaları gerektiğini, ancak radikal değişiklik düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Final turnuvasının ilk maçında yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Joachim Löw Alman on birinin ilk yarıdaki bozuk oyunuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk 45 dakikada kötü oynadık. Alışılmış paslaşmalarımızı gösteremedik. Hücum sırasında çok top kaptırdığımız için Meksikalılar boş alanlardan yararlanabildiler. İkinci yarıda baskıyı arttırabildik.” Turnuva takımı olduğu için Almanya'nın bu yenilgiyi hazmedebilecek çapta olduğunu belirten milli takım teknik direktörü Löw yeniden şahlanacaklarını ve hayati önemdeki İsveç karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Joachim Löw millilerden bazılarının formda görünmediğini belirten bir basın mensubuna, ilk yarıda alışık oldukları dinamik futbolu gösteremediklerini ancak ikinci yarıda oyuncularının yorgun düştüğü kanaatinde olmadığını söyledi. Löw kazanma azmiyle oynadıklarını, Almanya'nın bütün hatlarıyla hücum futbolu oynamasının Meksika'ya kontra atak fırsatı yarattığını ancak bunun fizik kondisyonunun düşmesiyle ilgili olmadığını dile getirdi.

"Dar alanda kısa paslaşmalar bize göre değil" Alman milli takımı teknik direktörü İsveç maçında kadro ve taktik açılarından radikal değişiklik yapmayı düşünmediğini ve oyuncularının sonuca gitme yeteneğinde eksiklik görmediğini söyledi. Joachim Löw son üç maçtır gösteremedikleri güce yeniden kavuşacaklarından emin olduğunu belirtti. Löw ilk yarıdaki asabi ve düzensiz oyundan sonra ikinci yarıda toparlanarak Meksika karşısında daha baskılı oynadıklarını dile getirdi. Joachim Löw, ikinci turda Brezilya ile karşılaşma ihtimaliyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Neden şimdiden ikinci turla ilgili hesap yapayım? Önce toparlanıp önümüzdeki maçı kazanmamız lazım. İkinci turu düşünmenin zamanı değil.” Alman milli takım teknik direktörü çok sık top kaptırmalarının rakibe alan ve karşı atak fırsatı yarattığını belirterek dar alana sıkışıp kalmalarının rakibin oyun kurmalarını önlemesini kolaylaştırdığına dikkat çekti. Löw, Geçen yılki Konfederasyon Kupası'nın genç bir kadroyla kazandıklarını ve o turnuvada Meksika'yı rahat yendiklerini hatırlatan bir spor muhabirinin neden Dünya Kupası'nda gençlere daha az yer verdiği şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: "Kadromuz nispeten genç sayılır. Meksika karşısında gösterememiş olsalar da takımda tecrübeli ve usta oyuncular var. Konfederasyon Kupası son derece farklıydı. Meksika defansa çekilmiş ve kötü oynamıştı.”