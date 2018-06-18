HABER

Löw: Meksika yenilgisinden ders almalıyız

18.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Alman futbol milli takımı teknik direktörü Löw Meksika karşılaşmasındaki hataları değerlendirdi.

Löw: Meksika yenilgisinden ders almalıyız

Joachim Löw İsveç'i yeneceklerinden ve tur atlayacaklarından şüphesi olmadığını söyledi.Alman futbol milli takımının Dünya Kupası'na 36 yıllık bir aradan sonra ilk kez yenilgiyle başlaması futbolseverlerde şok etkisi yarattı. Milli takım teknik direktörü Joachim Löw Meksika mağlubiyetinden ders almaları gerektiğini, ancak radikal değişiklik düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Final turnuvasının ilk maçında yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Joachim Löw Alman on birinin ilk yarıdaki bozuk oyunuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk 45 dakikada kötü oynadık. Alışılmış paslaşmalarımızı gösteremedik. Hücum sırasında çok top kaptırdığımız için Meksikalılar boş alanlardan yararlanabildiler. İkinci yarıda baskıyı arttırabildik.”

Turnuva takımı olduğu için Almanya'nın bu yenilgiyi hazmedebilecek çapta olduğunu belirten milli takım teknik direktörü Löw yeniden şahlanacaklarını ve hayati önemdeki İsveç karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Joachim Löw millilerden bazılarının formda görünmediğini belirten bir basın mensubuna, ilk yarıda alışık oldukları dinamik futbolu gösteremediklerini ancak ikinci yarıda oyuncularının yorgun düştüğü kanaatinde olmadığını söyledi. Löw kazanma azmiyle oynadıklarını, Almanya'nın bütün hatlarıyla hücum futbolu oynamasının Meksika'ya kontra atak fırsatı yarattığını ancak bunun fizik kondisyonunun düşmesiyle ilgili olmadığını dile getirdi.

"Dar alanda kısa paslaşmalar bize göre değil"

Alman milli takımı teknik direktörü İsveç maçında kadro ve taktik açılarından radikal değişiklik yapmayı düşünmediğini ve oyuncularının sonuca gitme yeteneğinde eksiklik görmediğini söyledi. Joachim Löw son üç maçtır gösteremedikleri güce yeniden kavuşacaklarından emin olduğunu belirtti. Löw ilk yarıdaki asabi ve düzensiz oyundan sonra ikinci yarıda toparlanarak Meksika karşısında daha baskılı oynadıklarını dile getirdi.

Joachim Löw, ikinci turda Brezilya ile karşılaşma ihtimaliyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Neden şimdiden ikinci turla ilgili hesap yapayım? Önce toparlanıp önümüzdeki maçı kazanmamız lazım. İkinci turu düşünmenin zamanı değil.”

Alman milli takım teknik direktörü çok sık top kaptırmalarının rakibe alan ve karşı atak fırsatı yarattığını belirterek dar alana sıkışıp kalmalarının rakibin oyun kurmalarını önlemesini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Löw, Geçen yılki Konfederasyon Kupası'nın genç bir kadroyla kazandıklarını ve o turnuvada Meksika'yı rahat yendiklerini hatırlatan bir spor muhabirinin neden Dünya Kupası'nda gençlere daha az yer verdiği şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: "Kadromuz nispeten genç sayılır. Meksika karşısında gösterememiş olsalar da takımda tecrübeli ve usta oyuncular var. Konfederasyon Kupası son derece farklıydı. Meksika defansa çekilmiş ve kötü oynamıştı.”

Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw son dört dünya şampiyonundan üçünün ilk turda elendiği ve böyle bir akıbetin Almanya'nın da başına gelebileceği şeklindeki iddialara katılmadığını belirterek, "Başka şampiyonların neden çabuk elendiğini bilemem. Ama bizim başımıza böyle bir şey gelmeyecek. Başaracağız” dedi. Löw Meksika maçında saptadıkları hataları düzelterek ikinci tura çıkacaklarından kuşkusu olmadığını sözlerine ekledi.

Alman milli takımı Dünya Kupası'nda 23 Haziran Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdiMelania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi
CHP: Stant saldırısında ağır yaralanan bir gençlik kolu üyemiz yoğun bakımdaCHP: Stant saldırısında ağır yaralanan bir gençlik kolu üyemiz yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi

Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi

Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da binlerce kişi Engin için yürüdü

Fransa'da binlerce kişi Engin için yürüdü

Kolombiya'da devlet başkanı seçildi

Kolombiya'da devlet başkanı seçildi

SANA: Koalisyon uçağı, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

SANA: Koalisyon uçağı, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.