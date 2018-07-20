Lübeck'te belediye otobüsünde saldırı

Olayda can kaybı yaşanmazken en az 8 kişi yaralandı.Lübeck kentinin Kücknitz ilçesindeki bir belediye otobüsünde yolculara kesici aletle saldırı düzenlendi. Olayda en az 8 kişi yaralandı. Lübeck Savcılığı'nın açıklamasına göre yolcular tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Lübecker Nachrichten gazetesi yaralı sayısını 2'si ağır olmak üzere 14 olarak duyurdu. Gazetenin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre ağzına kadar dolu olan ve Travemünde yönüne gitmekte olan otobüste bir şahıs, önce sırt çantasını yere attı. Ardından elindeki mutfak bıçağıyla otobüsteki yolculara saldırmaya başladı. Şoförün soğukkanlı bir biçimde otobüsü durdurup kapıları açması üzerine yolcular otobüsten çığlık atarak uzaklaştı.

Alman polisi dpa'ya yaptığı açıklamada saldırının kesici aletle yapıldığını doğrularken "Bunun bir bıçak olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz" dedi.

Lübecker Nachrichten gazetesi saldırganın sırt çantasında yanıcı madde bulunduğunu duyurdu. Gazete saldırganın 30 yaşlarında ve İran uyruklu olduğunu yazdı. Alman polisi henüz bu bilgiyi doğrulamış değil.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Başsavcı Ulla Hingst, saldırının motivasyonunun araştırıldığını, bir terör saldırısının söz konusu olabileceğini açıkladı.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Hans-Joachim Grote ve Lübeck Belediye Başkanı Jan Lindenau olay yerine gitti.

LN, dpa / EC, BK

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