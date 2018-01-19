Lübnan istihbarat servisi 21 ülkede binlerce kişiye 'siber saldırı düzenlemiş olabilir'

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Mobil güvenlik şirketi Lookout ile Electronic Frontier Foundation (EFF) adlı dijital haklar grubu, Lübnan istihbarat servisinin en az 21 ülkede binlerce cep telefonu kullanıcısına siber saldırı düzenlemiş olabileceğini iddia etti.

Lookout ve EFF'in ortak raporuna göre, hedeflenen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor ancak çalındığı iddia edilen veriler arasında Türkçe mesajlar da yer alıyor.

ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Çin, Ürdün, Hindistan, Suriye, Güney Kore rapora göre hedeflenen ülkelerden bazıları.

Raporu hazırlayan uzmanlar özellikle askeri personelin, aktivistlerin, gazetecilerin ve avukatların siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

Araştırmacılar casus yazılımın siber ortamda izini sürerken Lübnan'da bir hükümet binasına denk geldiklerini ve bu binanın da Beyrut'taki Lübnan Genel Güvenlik Direktörlüğü'ne (GDGS) ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Ancak uzmanlar saldırılarından doğrudan GDGS mi, yoksa bir çalışan mı sorumlu emin değil.

'**Dark Caracal**'

Raporda "Dark Caracal" olarak tanımlanan siber korsan grubunun diğer ülkelerdeki korsanlarla bağlantılı bir altyapıyı kullandığı yazıldı.