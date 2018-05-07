Lübnan Seçimlerinde Beklenen Sonuç mu Çıkacak?

Lübnan medyası seçimlerin ardından resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Saad Hariri’nin partisinin koltuk kaybettiğini, İran destekli Hizbullah grubunun ise koltuk kazandığını öne sürdü.

Ülkenin dokuz yılın ardından yapılan ilk genel seçimlerinde resmi sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, seçime katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıkladı. 2009’da ise katılım yüzde 54’tü.

2009’da yapılan seçimlerde parlamentonun görev süresinin dört yıl olması planlanıyordu ancak komşu Suriye’de çıkan iç savaş bu sürenin güvenlik kaygıları nedeniyle iki kez uzatılmasına neden oldu.

Lübnan’ın Müslüman ve Hıristiyan adaylar arasında eşit olarak bölünen 128 sandalyeli parlamentosu için 86 kadın aday yarıştı.

İlk sonuçlar Hizbullah’ın koltuk kazandığını gösteriyor. Başbakan Hariri’nin Sünni destekçileri, Lübnanlı lideri, Hizbullah karşısında çok ‘yumuşak’ buluyor. Milyarder iş adamı aynı zamanda Lübnan ve Suudi Arabistan’daki fabrikalarından çok sayıda işçi çıkarttığı için de son dönemde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yine de Hariri’nin bir kez daha ulusal birlik koalisyonu kurmakla görevlendirilmesi mümkün. Rakip tarafların Hizbullah’ı da kapsayan birlik hükümetini yeniden kurmaları bekleniyor.

