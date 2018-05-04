HABER

Lübnan seçimlerinde gündem Suriyeli mülteciler

04.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Lübnan’da zorlu koşullar altında yaşayan Suriyeli mülteciler, şimdi de seçim malzemesi olarak kullanılıyor.

Lübnan seçimlerinde gündem Suriyeli mülteciler

Bazı Lübnanlı politikacılar, ülkede Suriyeliler aleyhine esen rüzgârı oya çevirmeye çalışıyor.Lübnanlılar, yeni parlamentoyu belirlemek için 6 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülkede zaten yüksek olan siyasi tansiyon, seçimler öncesi daha da yükseldi. Özellikle toplumun hemen her kesiminde büyük tartışmalara konu olan Suriyeli mültecilerin seçim malzemesi olarak kullanılması, gerginliği daha da artırmış durumda. Ülkeki sosyal ve ekonomik tablonun giderek kötüleşmesinin sorumlusunun mülteciler olduğunu iddia eden kesim, Suriyelilerin bir an önce sınırdışı edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kimileri ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Avrupa Birliği'nin, Suriyeli mültecileri kalıcı olarak Lübnan'a yerleştirmeye çalıştıklarını öne sürüyor. Buna kanıt olarak da AB ve BM tarafından yayınlanan ortak belgede, Suriyeli mültecilerin "gönüllü geri dönüşünün” teşvik edilmesini gösteriyorlar. Onlara göre bu ifade, mültecilerin memlemetlerine geri dönmesini sağlayacak her türlü "ciddi” girişimi baltalar nitelikte.

"Zorunlu göç” suçlamasına protesto

Lübnan hükümeti tarafından bir süre önce yapılan "500 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine geri döndü” açıklaması, BMMYK tarafından inandırıcı bulunmayarak eleştirildi. Dolaylı olarak "zorunlu göç” suçlaması içeren bu eleştiri, hükümet tarafından Lübnan'daki BM temsilcisi nezdinde protesto edildi.

Lübnan yönetimi, aynı zamanda mültecilere çağrıda bulunarak "Belirli koşullar altında memleketlerine geri dönmelerinin, mülteci krizinin çözümü için en güvenli ve saygın yol olacağını” vurguladı.

Hariri: Tüm ülke mülteci kampına dönüştü

Seçim kampanyası döneminde giderek tırmanan mülteci tartışmalarıyla ilgili bir eleştiri de Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den geldi. "Tüm ülke âdeta devasa bir mülteci kampına dönüştü” diyen Hariri, ülkenin kaynak ve imkanlarının sonuna gelindiğini belirtti ve uluslararası topluma destek çağrısı yaptı. Ülkede gerek gıda ve ihtiyaç maddelerinin, gerekse istihdam alanlarının kıt olduğuna dikkat çeken Başbakan, bu nedenle Lübnalılar ile Suriyeli mülteciler arasındaki gerginliğin de giderek tırmadığına vurgu yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son açıklamasına göre, Lübnan'da toplam 13 belediye, binlerce mülteciyi kamplardan zorla çıkardı. 42 bin dolayında mülteci de benzer bir tehditle karşı karşıya.

Lübnan'da toplam kaç mültecinin bulunduğuna dair elde kesin bir verinin mevcut olmadığını belirten Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı'nın Beyrut Büro Şefi Malte Gaier, DW’ye yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: "BMMYK'nın bu yılın Mart ayında açıkladığı raporda, Lübnan'da 991 bin mülteci olduğu ifade ediliyor. Lübnan hükümeti ise 1,5 milyondan fazla mültecinin varlığından söz ediyor.”

Popülist suçlamalar

Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlık ortamına rağmen son aylarda çok sayıda hükümet mensubu, mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söylüyor. En sık dile getirilen argümanların başında ise "Suriyeliler yüzünden Lübnanılar iş bulamıyor” şeklindeki popülist söylem yer alıyor. Kimileri ise Suriyelilerin işlettiği dükkanların kapatılmasını istiyor ve ekonomideki kötü gidişattan onları sorumlu tutuyor.

Bu popülist söylemleri kullanan politikacılardan biri de Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Özgür Yurtseverler Hareketi'nin üyesi Dışişleri Bakanı Cibran Basil. Suriyeli mültecilerin, ülkedeki istikrarı tehdit ettiğini savunan Basil, uluslararası toplumun, mültecilerin Lübnan'da sürekli olarak kalmasını arzu ettiğini, bunun da ülkenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir proje olduğunu iddia etti.

Konrad Adenauer Vakfı'nın Beyrut Büro Şefi Malte Gaier ise çoğu Sünni olan Suriyeli mültecilerin Lübnan vatandaşlığına alınmayacağını, o nedenle bu iddiaların hiçbir dayanağının bulunmadığını söylüyor. Gaier, seçim kampanyasındaki sert söylemlerin aksine, seçim sonrası Suriyeli mültecilerin ülkeden zorla çıkarılacaklarına ise pek ihtimal vermediğini de sözlerine ekliyor.

Kersten Knipp

© Deutsche Welle Türkçe

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklamaEge'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

İlginizi Çekebilir

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Alman ordusu alarm veriyor!

Alman ordusu alarm veriyor!

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Dev kediler şehirleri işgal etti!

Dev kediler şehirleri işgal etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.