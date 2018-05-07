Lübnan seçimlerinde Hizbullah önde

Başbakan Hariri'nin Müstakbel Hareketi ise oy kaybetti.Lübnan'da dokuz yıl aradan sonra düzenlenen genel seçimlerde İran destekli Şii blok Hizbullah büyük kazanımlar elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre 128 üyeli meclisteki sandalyelerin en az 67'sini kazanan Hizbullah ve destekçileri, bu sayede yasaları veto edebilecek çoğunluğa ulaşmış oldu. Doğrudan Hizbullah'ı temsil eden milletvekili sayısı ile 13 oldu.

Başbakan Saad Hariri'nin Müstakbel Hareketi 2009 yılında kazanmış olduğu 32 sandalyeden 12'sini kaybederek bu seçimlerde 20 sandalyede kaldı. Ancak Hariri halen meclisteki en büyük Sünni bloku elinde bulunduruyor.

Hristiyan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Özgür Yurtseverler Hareketi bir önceki döneme göre altı sandalye kaybederek mecliste 21 sandalye elde edebildi.

Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi ise seçimin en büyük kazananı oldu. Sandalye sayısını neredeyse iki kart arttıran sağ görüşlü parti, milletvekili sayısını 15'e çıkardı. Parti, ülkedeki yolsuzluk ile mücadele ve kötüye giden ekonomiyi düzeltme vaadinde bulunuyordu.