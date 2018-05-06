Lübnan'da dokuz yıl sonra genel seçim

Çıkacak sonuçlara göre Başbakan Hariri ve Hizbullah'ın "milli birlik" hükümetini sürdürmesi bekleniyor.Lübnan halkı son dokuz yıldır ilk kez düzenlenen genel seçimlerde oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 3,6 milyon seçmen, TSİ 07:00'den itibaren 15 seçim bölgesinde açılan sandıklarda oy veriyor.

Ekonomik darboğaz, siyasi istikrarsızlık ve Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaştan kaçan yaklaşık bir milyondan fazla mülteciyi barındırması dolayısıyla altyapıda yetersizlik yaşayan Akdeniz ülkesinde mecliste Hristiyan ve Müslüman gruplar eşit oranda temsil ediliyor.

Geçmişteki seçimlere kıyasla bu sefer bir günde gerçekleştirilen oy verme işleminde ayrıca yeni seçim yasası uyarınca nispi temsil prensibi ilk kez uygulanıyor. Buna göre seçmenler, her seçim bölgesinde aday listelerinin yanı sıra, tercih ettikleri adayları da ayrıca seçiyor. Bu sayede önceki seçimlere kıyasla kazanan listenin seçim bölgesindeki tüm sandalyeleri kazanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Lübnan meclisindeki 128 sandalye için 586 aday yarışırken, 86 kadın bugünkü seçimlerle birlikte mecliste yer almayı umuyor.