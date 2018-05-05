Lübnan'da Gerçek Seçimin Sahte Adayları

Lübnan’da parlamento seçimlerinin yapılmasına günler kaldı. Müstakbel, Hizbullah, Emel gibi geleneksel partilerin ve hareketlerin yanısıra bağımsız adayların ve aktivistlerin yer aldığı listeler de halk tarafından oylanacak.
Partilerin ve adayların seçim kampanyaları devam ederken Lübnan’daki genel duruma ve seçim sürecine oldukça farklı bir çerçeveden bakan bir grup daha var; palyaçolar.
Sosyal medyada oldukça mantıksız sloganların ve vaatlerin yer aldığı kırmızı burunlu ve başında makarna süzgeci olan palyaço adayların posterleri dolaşıyor.
Clownme in adlı palyaço grubu gerçek seçimin sahte adayları olarak ortaya çıkmış. Grubun lideri Sabine Choucair, Amerika’nın Sesi’ne sahte adaylık maceralarını ve neden böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.
İnsanları kendilerine gerçekten aday olup olmadıklarını sorduğunu belirten Choucair, “biz gerçekten sahte adaylarız. 2027’de filan yapılacak olan bir sonraki seçimlerde aday olmayı belki de düşünmeliyiz” dedi.
Önceki yıl gerçekleşen çöp protestolarına aktif olarak katılan ve bir kısmı viral olan videolar hazırlayan grup, seçim sürecine de dahil olmaya yeni karar vermiş. Seçim sürecinin “absürd” olduğunu söyleyen Choucair, “Aslında seçimlerle ilgili birşey yapmayı düşünmüyorduk ancak bütün bu seçimler için hazırlanan bilboardlar, sloganlar çok absürd. Biz de ‘bütün bunlar palyaçoluk’ dedik ve geçen hafta birşeyler yapmaya karar verdik” dedi.
Seçim kampanyalarını “gülmemiz gereken büyük bir gösteri” olarak nitelendiren Choucair şunları söyledi:
“Biz profesyonel olarak palyaço grubuyuz. Sokaklarda, mülteciler için veya sosyal aktivizme dair gösteriler yaparız. Sosyal adalet gibi konularda duruma dikkat çekmek için kara mizah (humor) kullanıyoruz. İnsanlara ve hükümete mevcut durumdan dolayı yaşadığımız hayal kırıklığını anlatmak istiyoruz. Bunu anlatırken kullandığımız yöntem palyaçoluk. Biz de fotoğraflarımızı çok aptalca arka fonların olduğu şekilde yerleştirdik ve çok aptalca şeyler yazdık posterlerimize. Sokaklarda gördüğümüz bilboardlardan ilham aldık. Politikacıların resimlerinin olduğu bir lunapark var. Soytarıca şeyler düşünmemize bile gerek onlar bize geliyor zaten. Seçime kadar bunları yapmaya devam edeceğiz. Seçim günü oy vereceğimiz yerlere gideceğiz palyaço kıyafetlerimizle ve insanlara ‘bize oy verir misiniz?’ diye soracağız. Böylesi bir durumun, absürdlüğün üstesinden gelmek için daha iyi bir yöntem var mı? Yok, o zaman palyaçoluğa devam.”
Politikacılara güvenmediğini ve seçimlerin değişim getireceğine dair ümitli olmadığını kaydeden Choucair’e göre, “geleneksel partiler son 30 yıldır yönetimdeler ve Lübnan’ın elektrik kesintileri, çöp, yolsuzluk gibi birçok sorunu var. Sesleri yeni duyulmaya başlanan listeler değişim ihtimali yaratabilir ancak ne olacağını görmek için seçimleri beklemek gerekiyor.”
Aynı gruptan Sarah Berjawi de Sabine Choucair gibi seçimlerin değişim yaratabileceği konusunda fazla ümitli değil.
“Bireyler ve Lübnan vatandaşları olarak hayak kırıklığı yaşadıklarını” vurgulayan Berjawi, “Aynı politik partiler ve aynı politikacılar, tekrar tekrar... Ümitli miyim? Üzgünüm ancak ümitli değilim. Değişimin kısa sürede gelebileceğini düşünmüyorum. İnsanlar yine ve her zaman olduğu gibi yine o partilere oy verecekler ve o partiler yine kazanacaklar. Seçimlere katılan yeni yüzler var, bu da ülkede hala demokrasi olduğunu gösterir ancak değişime dair pek ümidim yok. Ve bizim kullandığımız kara mizah yöntemi hayal kırıklığımızı ifade etmenin en iyi yolu” dedi.
Gruptan Hişam Esad’sa arkadaşlarına nispeten seçim sonrası sürece dair ümitli. Aktivistler dahil yeni yüzlerin de seçim yarışına katıldığını hatırlatan Esad, bu durumu değişim sürecinin ilk basamağı olarak değerlendiriyor.
“Evet ümitliyim. Bu sadece ilk basamak. Bağımsız adayların meclise girmesi mümkün. 2009 yılında böylesi bir kampanya yoktu, bu yılki çok büyük. Hiçbiri meclise giremese bile artık daha çok insan bilinçli” diye konuşan Esad, seçimlerle ilgili eylemler hakkında şunları söyledi:
“İlk başta mevcut durumla alay etmek için başladık. Kampanyalar çok gülünç, bütün yollar kampanya posterleriyle dolu. Biz de aynı yöntemi kullanarak birşeyler yapmaya karar verdik. Amacımız doğrudan insanlarla alay etmek değil. Bu bizim kendimizi ifade yöntemimiz. Aramızdaki herkesin kendi politik görüşü var. Biz hiçbir tarafı veya ismi desteklemiyoruz.”
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