Lübnan'da Gerçek Seçimin Sahte Adayları

Lübnan’da parlamento seçimlerinin yapılmasına günler kaldı. Müstakbel, Hizbullah, Emel gibi geleneksel partilerin ve hareketlerin yanısıra bağımsız adayların ve aktivistlerin yer aldığı listeler de halk tarafından oylanacak.

Partilerin ve adayların seçim kampanyaları devam ederken Lübnan’daki genel duruma ve seçim sürecine oldukça farklı bir çerçeveden bakan bir grup daha var; palyaçolar.

Sosyal medyada oldukça mantıksız sloganların ve vaatlerin yer aldığı kırmızı burunlu ve başında makarna süzgeci olan palyaço adayların posterleri dolaşıyor.

Clownme in adlı palyaço grubu gerçek seçimin sahte adayları olarak ortaya çıkmış. Grubun lideri Sabine Choucair, Amerika’nın Sesi’ne sahte adaylık maceralarını ve neden böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.

İnsanları kendilerine gerçekten aday olup olmadıklarını sorduğunu belirten Choucair, “biz gerçekten sahte adaylarız. 2027’de filan yapılacak olan bir sonraki seçimlerde aday olmayı belki de düşünmeliyiz” dedi.

Önceki yıl gerçekleşen çöp protestolarına aktif olarak katılan ve bir kısmı viral olan videolar hazırlayan grup, seçim sürecine de dahil olmaya yeni karar vermiş. Seçim sürecinin “absürd” olduğunu söyleyen Choucair, “Aslında seçimlerle ilgili birşey yapmayı düşünmüyorduk ancak bütün bu seçimler için hazırlanan bilboardlar, sloganlar çok absürd. Biz de ‘bütün bunlar palyaçoluk’ dedik ve geçen hafta birşeyler yapmaya karar verdik” dedi.