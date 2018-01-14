Lübnan’da patlama: Hamas yetkilisi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Lübnan'da Sayda kent merkezi yakınlarında park halinde bulunan ve Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan'a ait olduğu iddia edilen araçta patlama meydana geldi.
Hizbullah'a ait Al-Manar televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırının hedefinin Ebu Hamza olarak da bilinen Muhammed Hamdan olduğu aktarıldı ve Hamdan'ın saldırıda "hafif yaralandığı” belirtilidi.
Beyrut'un 40 kilometre güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlama büyük bir duman bulutunun kentin üzerinde yükselmesine neden oldu. Görgü tanıkları Hamdan'ın bacağından yaralanmış gibi göründüğünü aktardı.
Sayda Lübnan'daki 12 Filistinli sığınmacı kampından ikisine ev sahipliği yapıyor. Saldırı ise Sayda'nın kuzeyindeki yerleşim bölgesinde meydana geldi. (Fotoğraflı)
Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek'ten acı haber geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki
Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!
Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi
Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!
ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar
Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum