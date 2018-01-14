Lübnan’da patlama: Hamas yetkilisi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Lübnan'da Sayda kent merkezi yakınlarında park halinde bulunan ve Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan'a ait olduğu iddia edilen araçta patlama meydana geldi.

Hizbullah'a ait Al-Manar televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırının hedefinin Ebu Hamza olarak da bilinen Muhammed Hamdan olduğu aktarıldı ve Hamdan'ın saldırıda "hafif yaralandığı” belirtilidi.

Beyrut'un 40 kilometre güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlama büyük bir duman bulutunun kentin üzerinde yükselmesine neden oldu. Görgü tanıkları Hamdan'ın bacağından yaralanmış gibi göründüğünü aktardı.

Sayda Lübnan'daki 12 Filistinli sığınmacı kampından ikisine ev sahipliği yapıyor. Saldırı ise Sayda'nın kuzeyindeki yerleşim bölgesinde meydana geldi. (Fotoğraflı)