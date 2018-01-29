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Lübnan’da Yeni Bir Siyasi Kriz

29.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Lübnan Dışişleri Bakanı Jibran Bassil’in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri aleyhinde konuştuğu bir görüntünün medyaya sızdırılmasının ardından başlayan gerginlik sokak gösterilerine dönüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Jibran Bassil'in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri aleyhinde konuştuğu bir görüntünün medyaya sızdırılmasının ardından başlayan gerginlik sokak gösterilerine dönüştü.

EMEL Hareketi'nden olan Nebih Berri taraftarları başkent Beyrut'un merkezindeki bazı noktalarda gösteriler yaptı ve kent içindeki bazı ana güzergahları trafiğe kapattı. Göstericilerin bazı noktalarda lastik yakmasının ardından gerginliğin büyümesi riski nedeniyle güvenlik güçleri devreye girdi. Başkentte Berri ve Bassil taraftarlarının karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri bazı anayolları trafiğe kapatarak şehir içindeki çeşitli noktalara yerleşti.

Diğer taraftan Jibran Bassil'in de mensubu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi (Free Patriotic Movement-FPM), Beyrut'taki bürolarından birinin yakıldığını açıkladı.

Gerginlik, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aon'un damadı olan Dışişleri Bakanı Jibran Bassil'in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri'ye yönelik "zorbalık ve yolsuzluk” gibi ifadeler kullandığı bir görüntünün sızdırılmasının ardından başladı.

Berri'nin mensubu olduğu EMEL Hareketi taraftarları görüntünün sızdırılmasının ardından Bassil'den özür dilemesini istedi. Bassil'in mensubu olduğu FPM'nin de dahil olduğu karşılıklı suçlamalara Lübnan kabinesinden bazı bakanlar da katıldı.

Maliye Bakanı Ali Hasan Khalil, ülke içindeki hassas siyasi dengeleri vurgulayarak "Nebih Berri'nin politik yapı içinde hükümet sözcülüğü pozisyonundan çok daha fazlası olduğunu ve son gerginlikle birlikte kırmızı çizgilerin aşıldığını” söyledi. Khalil, "Bu gerginliğin Lübnan'ı istenmeyen bir iç cepheleşmeye götürebileceği” uyarısı yaparken İçişleri Bakanı Nouhad El Maşnuk, "Jibran Bassil'in Lübnan halkından özür dilemesini” istedi. Maşnuk taraflara sağduyu çağrısı da yaptı.

EMEL ve FPM yeni kabinede yer alsalar da aralarında uzun geçmişi olan gerginlikler olduğu biliniyor. Yine geçtiğimiz günlerde Lübnan ordusuna ilişkin bir kanun maddesi nedeniyle iki hareket karşı karşıya geldi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kanun maddesi nedeniyle yaşanan gerginliğin yatıştırılması için Cumhurbaşkanı Mişel Aon'la görüşmüş ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Lübnan bir gerginliği daha kaldıramaz. Bu gerginliğin durulması için elimden geleni yapacağım” demişti.

Kanun maddesi nedeniyle başlayan gerginlik, Dışişleri Bakanı Jibran Bassil'in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri'ye yönelik suçlamalarda bulunduğu görüntünün medyaya sızmasıyla iyice tırmanmış oldu

"Karşıt taraflar ateş açtı" iddiası

Öte yandan EMEL ve Özgür Yurtseverler Hareketi (FPM) arasındaki gerginlik devam ederken, Beyrut'un Sin El Fil bölgesinde tarafların birbirine ateş açtığı öne sürülüyor.

FPM tarafından yapılan basın açıklamasında "tarafların birbirlerine ateş açmadığı, güvenlik birimlerinin FPM bürosuna taşlarla saldıran göstericileri durdurmak için havaya ateş açtığı" belirtildi. Bu arada, Jibran Basil'in Sin El Fil'deki FPM bürosunu ziyaret ettiği ancak açıklama yapmadan ayrıldığı kaydediliyor.

EMEL Hareketi tarafından yapılan açıklamada ise harekete mensup kişilerin ateş açmadığı savunularak "güvenlik birimleri ve ordu ateş açanları biliyor" ifadelerine yer verildi.

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