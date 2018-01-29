Lübnan’da Yeni Bir Siyasi Kriz

Lübnan Dışişleri Bakanı Jibran Bassil'in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri aleyhinde konuştuğu bir görüntünün medyaya sızdırılmasının ardından başlayan gerginlik sokak gösterilerine dönüştü.

EMEL Hareketi'nden olan Nebih Berri taraftarları başkent Beyrut'un merkezindeki bazı noktalarda gösteriler yaptı ve kent içindeki bazı ana güzergahları trafiğe kapattı. Göstericilerin bazı noktalarda lastik yakmasının ardından gerginliğin büyümesi riski nedeniyle güvenlik güçleri devreye girdi. Başkentte Berri ve Bassil taraftarlarının karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri bazı anayolları trafiğe kapatarak şehir içindeki çeşitli noktalara yerleşti.

Diğer taraftan Jibran Bassil'in de mensubu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi (Free Patriotic Movement-FPM), Beyrut'taki bürolarından birinin yakıldığını açıkladı.

Gerginlik, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aon'un damadı olan Dışişleri Bakanı Jibran Bassil'in Hükümet Sözcüsü Nebih Berri'ye yönelik "zorbalık ve yolsuzluk” gibi ifadeler kullandığı bir görüntünün sızdırılmasının ardından başladı.