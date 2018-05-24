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Lübnan’da Yeni Hükümeti Kurma Görevi Saad Hariri’nin

24.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Hariri’nin şimdiye kadar 138 sandalyeli parlamentoda 111 milletvekilinin desteğini aldığı duyuruldu. Başbakanlık için isim önermeyen Hizbullah, görevin Hariri’ye verilmesine itiraz etmedi

Lübnan’da Yeni Hükümeti Kurma Görevi Saad Hariri’nin

Lübnan’da 6 Mayıs’ta yapılan seçimin ardından hükümeti kurma görevi Saad Hariri’ye verildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aon, yerel saat ile sabah 10.00’da cumhurbaşkanlığı konutu olarak bilinen Baabda Sarayı’nda partilerin liderleri ve temsilcileri ile biraraya geldi. Toplantı 7 saat sürdü.

Baabda Sarayı’nda görüşmeler sürerken ülke siyasetine yön veren ve seçimlerin ardından mecliste yerlerini alan siyasi partiler sırayla Başbakan olarak Saad Hariri’ye desteklerini açıkladılar. Hariri’nin şimdiye kadar 138 sandalyeli parlamentoda 111 milletvekilinin desteğini aldığı duyuruldu.

Başbakanlık için isim önermeyen Hizbullah, görevin Hariri’ye verilmesine itiraz etmedi.

Baabda Sarayı’ndaki toplantının ardından Saad Hariri’ye hükümeti kurma görevi verildiği duyuruldu. Babası Refik Hariri’nin suikaste kurban gitmesinin ardından Müstakbel Hareketi’nin lideri olan Saad Hariri, 6 Mayıs’taki seçimlerin ardından 3. kez başbakanlık görevini üstlenecek.

Önceki gün yapılan oylama ile 6.kez meclis başkanlığı görevine seçilen Nebih Berri yeni hükümeti kurma çalışmalarına Pazartesi günü başlanacağını söyledi.

Saad Hariri, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “yeni hükümetin istikrarın tesisi, kamu kurumlarının güçlendirilmesi, ekonominin canlandırılması, yeni istihdam alanları yaratma gibi öncelikli beklentileri yerine getirmek için çalışacağını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Mişel Aon dün Baabda Sarayı’nda verdiği iftarda ülkenin önde gelen siyasetçileri ve parti liderleri ile biraraya geldi.

Aon iftarda yaptığı konuşmada, “Lübnan’ın karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlarla mücadele için birlikte hareket edilmesi ve ülke çıkarlarının esas alınması gerektiğini” söyledi.

Hükümetin en kısa sürede kurulması gerektiğini söyleyen Aon, “Kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

Ülkenin ekonomik kriz ve yolsuzluk gibi önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Aon, “yeni hükümetten yolsuzluğa karşı etkin mücadele etmesi, kurumsal modernizasyonu gerçekleştirmesi ve ülkeyi kalkındıracak iktisadi yol haritası hazırlayıp uygulaması” gibi beklentilerin olduğunu söyledi.

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