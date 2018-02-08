Lübnan’daki Suriyeli Mülteciler Kara Kışla Mücadele Ediyor

Lübnan’daki mülteci kamplarında kalan Suriyeliler şiddetli kış şartlarıyla mücadele ediyor. Üstelik kimileri bu koşullara tam yedi yıldır katlanıyor. Son zamanlarda yağmur ve fırtına dalgası, bu kamplarda kalan yaklaşık 250 bin çocuğun ne kadar savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu. Amerika’nın Sesi, kamplardaki durumu yerinde inceledi.
Fırtına şimdilik dindi ancak Lübnan’daki kamplarda kalan mülteciler için çetin kış koşulları sürüyor.
Mülteci kamplarında kalan Suriyeliler’in en büyük düşmanı kuşkusuz kış ayları.
Kimileri yedinci yılını doldurduğu bu kamplarda kışın dondurucu hava koşullarıyla mücadele etti. Mültecileri, son olarak ülkeyi kasıp kavuran Oscar Kasırgası vurdu.
Has Fahd El-Raja, “Çatıdaki paneller kırıldı, onu tutan tahtalar da kırılınca yağmur suları çadırlarımıza doldu,” diyor.
Lübnan’daki kayıtlı bir milyon mültecinin yaklaşık 250 bini gayrıresmi kamplarda yaşıyor. Kampların çoğu, Suriye sınırındaki Bekaa Vadisi bölgesinde.
Çalışmak için iş bulmanın zor olduğu ülkede kışlar daha zor geçiyor. Çoğu mevsimlik işlerde çalışan mültecileri, artık evleri haline gelen çadırlarını takviye ederek güçlendirmek ve ısınmak için harcayacak kadar parası var.
Sabha Hasan Abla, “Bu kış yağmurla birlikte çok soğuk geçiyor ve benim yakıt ya da odun alacak param yok. Bu kış hiç yardım da gelmedi,” diyor.
Hüseyin Hasan, ailesiyle birlikte Suriye’den buraya sığınalı sadece iki ay olmuş. Ve yaşadıkları yeri su basınca bir kez daha çocukları için korkmaya başlamış: “Adeta yaşamıyoruz. Korku dışında bir duygumuz yok. Hastalık korkusu, yağmur korkusu. Ve bizi sıcak tutacak hiçbir şey de yok. Koşullar gerçekten çok kötü.”
Lübnan Hükümeti resmi kamplar inşa edilmesine izin vermiyor. Yardımların azalması da, yardım kuruluşlarının yaşanabilir koşullar sağlama konusunda her zamankinden daha fazla zorlandığı anlamına geliyor.
BM Sözcüsü Scott Craig, “Bu kampların izinsiz ve plansız. Biliyorsunuz kısıtlamalar var. Kaynakların yıldan yıla azaldığı Lübnan’da resmi mülteci kampları kurmak mümkün değil,” diyor.
Son olarak koşullar trajik bir hal aldı.
Ocak ayı başında, Suriye sınırını çevreleyen karlı dağları aşarak Lübnan’a geçmeye çalışan 16 Suriyeli yakalandıkları kar fırtınasında öldü.
Ailesini Lübnan’da bekleyen Mişan el Abed’in 3 yaşındaki kızı Sarah kurtulmayı başardı ancak annesi, eşi ve diğer kızı hayatını kaybetti: “O yolu yürüyebileceklerinden içten içe endişeliydim ama yapmak zorunda kaldılar. Bu yaşadıklarının üzerine kızım annesini de kaybetti. Durumumuz çok zor. Kızım çok acı çekti."
Küçük kız, hayatta kaldığı için şanslı ancak, önünde zorlu koşullarına katlanması gereken kışlar var.
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