Lübnan’ın Yeni Parlamenterleri Göreve Başlıyor

Lübnan’ın en güçlü siyasetçileri ve karakterlerinden biri olan Berri’nin tekrar aday gösterilmesine bazı kesimlerden tepki gösterilse de güçlü rakiplerinin olmaması nedeniyle seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oylama öncesinde Berri, lideri olduğu Emel Hareketi destekçilerine yönelik bir açıklama yayınlayarak, “oylamanın ardından sevinç gösterileri niyetiyle ateşli silah kullanılmamasını” istedi.

80 yaşında olan Berri, eğer yeni parlamentonun ilk icraatı olan meclis başkanlığı oylamasında yeterli sayıyı sağlarsa 6.kez aynı görevi üstlenmiş olacak.

Hizbullah ile birlikte son seçimlerde güç kazanan Emel Hareketi’nin lideri olan Nebih Berri, 1992 yılından beri meclis başkanlığı görevini yürütüyordu. Hizbullah, Berri’yi meclis başkanlığı için tekrar aday gösterdi.

Yeni parlamentonun ilk icraatı meclis başkanını seçmek olacak. Ülkedeki mevcut yasal uygulamaya göre meclis başkanını Şii Müslüman olması gerekiyor.

İç Çekişmeler Sürüyor

Lübnan’daki siyasi hareketlerin liderleri arasındaki çekişmeler yeni parlamentonun göreve başlaması ve yeni hükümetin kurulmasından önce arttı. Birbirlerine yönelik yolsuzluk dahil çeşitli suçlamalar yönelten tarafların bu çekişmesinin hükümetin kurulmasına yönelik girişimleri nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Ancak iç çekişmeler sürse de Cumhurbaşkanı Mişel Aon ve önde gelen siyasetçiler hükümetin en kısa sürede kurulması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Yeni parlamentonun göreve başlamasının ardından meclis başkanını seçmek üzere oylama yapması ve ardından üzerinde uzlaşılan bir isme hükümeti kurma görevi verilmesi gerekiyor.

Lübnan’daki mevcut sisteme göre, başbakanın Sünni Müslüman olması gerekiyor. Seçimden sonra Hizbullah dahil siyasi hareketlerden gelen sinyallere ve Lübnan iç basınındaki değerlendirmelere göre Saad Hariri’nin aynı görevi sürdürmesi bekleniyor.

Yeni parlamentonun ve hükümetin önündeki en önemli ve acil dosyalardan biri ekonomik kriz. Hükümet kurma sürecinin uzaması halinde krizin daha da derinleşebileceği yönünde değerlendirmeler dikkat çekiyor.