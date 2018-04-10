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Lufthansa grev nedeniyle 800 seferi iptal etti

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Almanya'da sendikanın çağrısıyla yapılan "uyarı grevi" nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Lufthansa grev nedeniyle 800 seferi iptal etti

Lufthansa 800 seferi iptal etti. Kuzey Ren-Vestfalya‘da ise grev nedeniyle birçok toplu taşıma seferi yapılamıyor.Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (ver.di) çağrısı üzerine Almanya çapında Salı günü yapılan "uyarı grevleri" nedeniyle hava ulaşımı başta olmak üzere çok sayıda hizmette aksaklıklar yaşandı.

Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarında görevli çok sayıda kamu çalışanı bu sabah grev sebebiyle işi bıraktı. Ancak söz konusu havalimanlarındaki seferler iptal olduğu için ülkedeki diğer havalimanları da grevden etkilendi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle 800 seferin iptal edildiğini açıkladı. Seferlerin iptalinden yaklaşık 90 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki birçok kentte de toplu taşıma araçları grev sebebiyle çalışmıyor. Söz konusu kentlerde metro ve otobüs seferleri yapılmıyor.

Eyaletteki birçok kentte çocuk yuvaları da açılmadı. Bunun yanı sıra çöp toplama hizmetleri, bankalar, idari işler, hastaneler ve gemi ulaşmında aksaklıklar yaşandı.

Sendika yüzde 6 zam talep ediyor

Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, kamu çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde yaptığı uyarı grevleriyle işverene baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika, yaklaşık 2 milyon 300 bin kamu çalışanı için maaş ve ücretlere en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 zam talep ediyor. Sendika Başkanı Frank Bsirske, "Grevlerin geniş bir şekilde yayılması ile bu hafta işverene açık bir mesaj vermek” istediklerini söyledi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu 15-16 Nisan'da Potsdam’da yapılacak. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası ile Alman Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, Almanya genelinde uyarı grevlerine Cuma gününe kadar devam edileceği belirtildi.

DW,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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