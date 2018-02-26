Maas: AfD iç istihbarat tarafından izlenebilir

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bazı kesimlerinin Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınma yolunda olduğunu söyledi.

Alman haber ajansı epd'nin eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatlarına sorarak ortaya çıkarttığı bilgilere göre AfD'nin bazı üyeleri, Almanya'nın iç istihbarat kurumu tarafından izleniyor. Ancak parti bir bütün olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmiyor.

Funke Medya Grubu'nun sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Maas, AfD'nin bazı kesimlerinin "Anayasayı Koruma Teşkilatı için bir dava olma yolunda ilerlediğini” belirtti.

"İnsanlara kökenleri ve soyları üzerinden ayrımcılık yapanlar her zaman daha açık bir şekilde ırkçı ve milliyetçidirler” diyen Maas, iç istihbaratın bu kişileri izlemeleri ile sorunun çözüleceğinin düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.

AfD'nin korkuyu körüklediğini ve nefreti bir strateji haline getirdiğini belirten Maas, buna karşılık bir çözüm ortaya koymadığını aktardı.