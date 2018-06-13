Maas: Avrupalılar olarak ağırlığımızı koymalıyız

Maas, ayrıca yeni bir Doğu politikası benimsenmesi gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de Donald Trump yönetiminin müttefiklerinden bağımsız olarak attığı adımlara karşı Avrupa'nın daha kendinden emin bir dış politika benimsemesi gerektiğini belirtti. Berlin'de Avrupa'nın geleceğini konu alan bir etkinlikte konuşan Maas, "ABD hükümetinin değerlerimiz ve Avrupa'nın çıkarlarını küçümseyen bir tavır takındığı noktalarda Avrupa çok daha sağlam bir pozisyon almalı" ifadelerini kullandı. "Trump döneminde Atlantik'in iki yakası arasındaki mesafenin açıldığını" söyleyen Maas, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ABD başkanına atıfla "onyıllardır devam eden müttefikliklerin Twitter üzerinden sorgulanabilir hale geldiğine" dikkat çekti. "'Önce Amerika'ya karşı Birleşik Avrupa" Alman Dışişleri Bakanı, Trump'ın izolasyon politakasının uluslararası politikada büyük bir boşluğa neden olduğunu ve Transatlantik ortaklığın dengelerinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Müttefiklerinin kendini geri çektiğinde Avrupa'nın harekete geçebilmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "Bu öyle bir ortaklık olmalı ki ABD'nin kırmızı çizgileri geçtiği noktalarda Avrupalılar olarak kendi ağırlığımızı koymalıyız" diye konuştu.

Maas, Trump'ın "önce Amerika" sloganına yanıt olarak da Avrupa'nın "Birleşik Avrupa" sloganını beinmesemesi gerektiğini belirtti. Yan yana ve birlik içinde bir duruş sergileyebilmek için Avrupa ülkelerinin aralarındaki görüş farklılıklarını aşması gerektiğini söyleyen Maas, "Son yıllarda Birliğimiz içinde oluşan uçurumu kapatmalıyız" diye konuştu. Mülteci krizinin bu uçurumu derinleştiridğini hatırlatan Bakan, "İtalya ve Yunanistan'ı uzun süre bu sormululukla yalnız başlarına bıraktık" özeleştirisinde bulundu. Maas, "Sığınmacıları ülkelerinden ayrılmaya zorlayan koşullarla daha etkili mücadele edilmesi ve Avrupa sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini" söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa'da ilerleme hedeflerinin gerekleştirilmesi için Fransa'yla daha yakın bir işbirliği çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa politikasında reform önerilerine Almanya'nın cevabının yalnızca "evet" olabileceğini söyleyen Maas, her ayrıntı üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmemesi gerektiğini, Transatlantik ilişkilerdeki güvensizlik ortamında iki ülkenin yan yana ve işbirliği içinde hareket etmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.