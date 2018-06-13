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Maas: Avrupalılar olarak ağırlığımızı koymalıyız

13.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa’yı Trump yönetimi karşısında daha etkili bir denge politikası izlemeye çağırdı.

Maas: Avrupalılar olarak ağırlığımızı koymalıyız

Maas, ayrıca yeni bir Doğu politikası benimsenmesi gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de Donald Trump yönetiminin müttefiklerinden bağımsız olarak attığı adımlara karşı Avrupa'nın daha kendinden emin bir dış politika benimsemesi gerektiğini belirtti.

Berlin'de Avrupa'nın geleceğini konu alan bir etkinlikte konuşan Maas, "ABD hükümetinin değerlerimiz ve Avrupa'nın çıkarlarını küçümseyen bir tavır takındığı noktalarda Avrupa çok daha sağlam bir pozisyon almalı" ifadelerini kullandı. "Trump döneminde Atlantik'in iki yakası arasındaki mesafenin açıldığını" söyleyen Maas, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ABD başkanına atıfla "onyıllardır devam eden müttefikliklerin Twitter üzerinden sorgulanabilir hale geldiğine" dikkat çekti.

"'Önce Amerika'ya karşı Birleşik Avrupa"

Alman Dışişleri Bakanı, Trump'ın izolasyon politakasının uluslararası politikada büyük bir boşluğa neden olduğunu ve Transatlantik ortaklığın dengelerinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Müttefiklerinin kendini geri çektiğinde Avrupa'nın harekete geçebilmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "Bu öyle bir ortaklık olmalı ki ABD'nin kırmızı çizgileri geçtiği noktalarda Avrupalılar olarak kendi ağırlığımızı koymalıyız" diye konuştu.

Maas, Trump'ın "önce Amerika" sloganına yanıt olarak da Avrupa'nın "Birleşik Avrupa" sloganını beinmesemesi gerektiğini belirtti.

Yan yana ve birlik içinde bir duruş sergileyebilmek için Avrupa ülkelerinin aralarındaki görüş farklılıklarını aşması gerektiğini söyleyen Maas, "Son yıllarda Birliğimiz içinde oluşan uçurumu kapatmalıyız" diye konuştu. Mülteci krizinin bu uçurumu derinleştiridğini hatırlatan Bakan, "İtalya ve Yunanistan'ı uzun süre bu sormululukla yalnız başlarına bıraktık" özeleştirisinde bulundu. Maas, "Sığınmacıları ülkelerinden ayrılmaya zorlayan koşullarla daha etkili mücadele edilmesi ve Avrupa sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini" söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa'da ilerleme hedeflerinin gerekleştirilmesi için Fransa'yla daha yakın bir işbirliği çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa politikasında reform önerilerine Almanya'nın cevabının yalnızca "evet" olabileceğini söyleyen Maas, her ayrıntı üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmemesi gerektiğini, Transatlantik ilişkilerdeki güvensizlik ortamında iki ülkenin yan yana ve işbirliği içinde hareket etmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Yeni "doğu politikası" çağrısı

Rusya'ya karşı sert tavrı partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde eleştirilen Maas, Avrupa için yeni bir Doğu politikası (Ostpolitik) çağrısında da bulundu. Maas, yeni politikanın "Washington-Moskova hattındaki tehlikeli sessizlik atmosferinde Rusya'yla tüm Avrupa'nın çıkarına hizmet edecek bir işbirliği için yeni yollar bulunmasına yönelik" olması gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı, ayrıca oluşturulacak yeni Doğu Avrupa politikasının, Gürcistan ve Ukrayna gibi Avrupalı düşünen ve hisseden ülkeler için de yeni fırsatlar yaratması gerektiğini belirtti. Maas, bu yeni politikada önem atfedilmesi gereken bir diğer noktanın da Polonya ve Baltık devletlerinin taleplerinin göz ardı edilmemesi olduğunu söyledi.

Ostpolitik, Almanya eski Başbakanı Willy Brandt döneminde eski Sovyetler Birliği'yle ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları kapsayan dış politikayı ifade ediyor. SPD içinde bu politikayı benimsemeye devam eden ve Rusya'yla diyalog ve işbirliğinden yana olan kesimler, Dışişleri Bakanı Maas'ın göreve geldiğinden bu yana bu ülkeye karşı benimsediği sert tavrı eleştiriyor.

DW,dpa/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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