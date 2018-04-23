HABER

Maas: Çavuşoğlu seçim etkinliğine gelmiyor

23.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Solingen saldırısının yıldönümü dolayısıyla katılacağı törenin bir seçim etkinliği olmadığını söyledi.

Maas: Çavuşoğlu seçim etkinliğine gelmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beş Türk'ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmasını değerlendirdi. G7 dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Toronto'da olan Maas, Çavuşoğlu'nun katılacağı Solingen'deki etkinliğin "yasak bir seçim etkinliği olmadığını" söyledi. Maas, "Orada bu korkunç saldırının kurbanları anılacak" diye konuştu. Heiko Maas Kanada'nın ardından BM Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Maas'ın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ilk kez burada bir araya gelmesi bekleniyor.

Yabancı siyasetçilerin etkinliklerine kısıtlama

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütme olasılığı Almanya'da endişeye neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Almanya'da geçen yıl Türr siyasetçilerin Anayasa referandumu vesilesiyle düzenlemek istediği etkinlikler tartışmalara yol açmıştı. Alman hükümeti bunun üzerine hükümet, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin seçimden üç ay önce yasaklanması kararını almıştı.

Solingen kurbanları anılıyor

Solingen saldırısında yaşamını yitirenler için 29 Mayıs'ta yapılacak anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bugün Alman medyasına yanmıştı. Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Solingen belediye sözcüsü, Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'taki anma törenine katılarak bir konuşma yapacağını birkaç gün önce öğrendiklerini belirtmişti. Solingen belediye sözcüsü, Almancaya çevirmek ve tören sırasında dağıtabilmek için Çavuşoğlu'nun yapacağı konuşmanın metnini önceden isteyeceklerini söyleyerek, "Türk hükümetinin Genç ailesine ve saldırının kurbanlarına büyük saygı gösterdiğini ve bunun dikkate alınacağını tahmin ediyorum" diye konuşmuştu.

Türk yetkililer önceki yıllarda da törene katılmıştı

Solingen belediye sözcüsü, saldırının 20'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere de Türk hükümet yetkililerinin katıldığını hatırlatmıştı. 29 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen anma törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katılarak bir konuşma yapmıştı.

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin yaşadığı bir bina kundaklanmış, çıkan yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını yitirmişti.

rtr, dpa / JD, HT, ÖA, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
Son ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranlarıSon ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Türkiye'nin iadesini istediği Salih Müslüm Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı

Türkiye'nin iadesini istediği Salih Müslüm Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

ABD’de PKK skandalı!

ABD’de PKK skandalı!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.