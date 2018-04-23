Maas: Çavuşoğlu seçim etkinliğine gelmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beş Türk'ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmasını değerlendirdi. G7 dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Toronto'da olan Maas, Çavuşoğlu'nun katılacağı Solingen'deki etkinliğin "yasak bir seçim etkinliği olmadığını" söyledi. Maas, "Orada bu korkunç saldırının kurbanları anılacak" diye konuştu. Heiko Maas Kanada'nın ardından BM Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Maas'ın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ilk kez burada bir araya gelmesi bekleniyor.

Yabancı siyasetçilerin etkinliklerine kısıtlama

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütme olasılığı Almanya'da endişeye neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Almanya'da geçen yıl Türr siyasetçilerin Anayasa referandumu vesilesiyle düzenlemek istediği etkinlikler tartışmalara yol açmıştı. Alman hükümeti bunun üzerine hükümet, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin seçimden üç ay önce yasaklanması kararını almıştı.