Erdoğan ziyareti öncesi Almanya'dan kritik açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Almanya ziyaretinde iki ülke arasındaki tartışmalı konuların masaya yatırılacağını kaydetti.
Maas, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği mülakatta uzun süredir gündemde olan konuların yeniden masaya yatırılacağını belirterek Türkiye'de hala cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları olduğunu, bu durumu hala anlayamadıklarını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan ile görüşmesinde "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in içi ve çevresindekiaskeri faaliyetleri de gündemde olacak" dedi.
Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecinin devam etmesini istediklerini vurgulayan Maas, üç milyon Türk kökenlinin yaşadığı bir ülke olarak bunun Almanya için çok büyük önem taşıdığını belirtti. Dışişleri Bakanı ilişkilerde normalleşmenin Türkiye'nin de çıkarına olduğunu belirterek, özellikle ikili ekonomik ilişkilerin önemine işaret etti.
Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de, Cumartesi günü Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Almanya’nın Erdoğan’ın ziyaretini "açık ve eleştirel" bir diyalog için kullanması gerektiğini belirtti. Kramp-Karrenbauer “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki sorunları her zaman şeffaf bir şekilde görüşmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya sonbaharda resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ziyaretin kesin tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri öncesinde Almanya'ya davet etmişti. İkili ilişkilerde güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Türkiye'nin ziyaret isteğini iletmesinin ardından Erdoğan'a resmi davet gönderilmiş, ancak Haziran ayında Türkiye'de erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının seçim sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.
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