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Maas İran gündemiyle Washington'a gidiyor

22.05.2018 00:01 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya gelecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geleceğini açıkladı. G20 dışişleri bakanları toplantısı için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Maas "Buradan aslında Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmek için Washington'a gideceğim ve konuyu konuşmak için bu buluşmadan faydalanacağım" dedi.

Pompeo bugün muhafazakâr düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da yaptığı konuşmada İran'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söylemiş ve İran ile yeni bir nükleer anlaşma imzalanması gerektiğini söylemişti.

Mogherini: Nükleer anlaşmanın alternatifi yok

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini'den bu açıklamalara tepki geldi. Mogherini İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın "bir alternatifi olmadığını" söyledi.

Mogherini "Dışişleri Bakanı Pompeo'nun konuşması, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (nükleer anlaşma) uzaklaşmanın bölgeyi nükleer silahlanmadan nasıl olup da daha güvenli hale getirdiğini ya da getireceğini veya bizi İran'ın anlaşmanın kapsamı dışında kalan bölgelerdeki faaliyetlerini etkileme konusunda daha iyi bir pozisyona nasıl getirdiğini ortaya koyamadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Pompeo'nun kamuoyuna duyurduğu ABD'nin yeni İran stratejisine dair Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Stratejiyi "eski alışkanlıklara dönüş" olarak niteleyen Zarif "Aynı yanlış tercihleri tekrarlıyor ve aynı kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmamıza neden olacak" dedi.

Zarif, Pompeo'nun "eşi benzeri görülmemiş mali baskı" uygulayacakları yönündeki açıklamasına ilişkin olarak da Washington'un "yanılsamaların, başarısız politikaların mahkûmu olduğunu ve yozlaşmış özel çıkarların emri altında bulunduğunu" söyledi.

Ruhani: ABD tüm dünya adına karar vermeye çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de devlet televizyonu Press TV üzerinden yaptığı açıklamada "Tüm dünya ülkeleri kararlarında bağımsızlık istiyor ve Amerikalılar kendi gündemlerini bazı yerlerde baskıyla geliştirebiliyor ancak onların tüm dünya adına kararlar vermesini mantık kabul etmiyor" diye konuştu.

Pompeo konuşmasında İran ile imzalanacak yeni bir anlaşma için Tahran'a 12 "temel şart" sunmuştu. Bu şartlar arasında Lübnan'da Hizbullah'a, Yemen'de Husi isyancılara desteğin sona erdirilmesi ve Suriye'deki tüm güçlerin geri çekilmesi gibi maddeler de bulunuyor.

Ruhani konuşmasında Pompeo'ya hitaben "Siz kimsiniz de İran ve dünya adına karar verebiliyorsunuz?" dedi.

dpa,AFP/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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