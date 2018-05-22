Maas İran gündemiyle Washington'a gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geleceğini açıkladı. G20 dışişleri bakanları toplantısı için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Maas "Buradan aslında Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmek için Washington'a gideceğim ve konuyu konuşmak için bu buluşmadan faydalanacağım" dedi.

Pompeo bugün muhafazakâr düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da yaptığı konuşmada İran'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söylemiş ve İran ile yeni bir nükleer anlaşma imzalanması gerektiğini söylemişti.

Mogherini: Nükleer anlaşmanın alternatifi yok

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini'den bu açıklamalara tepki geldi. Mogherini İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın "bir alternatifi olmadığını" söyledi.

Mogherini "Dışişleri Bakanı Pompeo'nun konuşması, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (nükleer anlaşma) uzaklaşmanın bölgeyi nükleer silahlanmadan nasıl olup da daha güvenli hale getirdiğini ya da getireceğini veya bizi İran'ın anlaşmanın kapsamı dışında kalan bölgelerdeki faaliyetlerini etkileme konusunda daha iyi bir pozisyona nasıl getirdiğini ortaya koyamadı" dedi.