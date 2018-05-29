Maas: Solingen değerlerimize bir saldırıydı

yılı nedeniyle açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısı yaptı. Maas, "Feci olay, değerlerimize bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Solingen kentinde beş Türk vatandaşının ırkçı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmelerinin 25'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısında bulundu. Maas Funke Medya Grubu'na verdiği özel demeçte "Ebeveynleri ve büyük anne-babaları Almanya'ya gelmiş olan çoğu Türk'ün günlük hayatta ayrımcılığı uğratılması utanç vericidir" dedi.

Türk göçmenlerin Almanya'ya gelmiş olmasının hoş karşılandığını ve onların Almanya'nın bir parçası sayıldığını belirten Almanya Dışişleri Bakanı "Solingen'de hayatını kaybedenleri unutmamak, görmezden gelmemek ve susmamak" gektiğini belirtti. Maas, bunun yanı sıra, "Her güne hoşgörü, çeşitlilik ve dayanışma içinde başlamanın hem ülke hem de dünya için" bir kazanım olacağını vurguladı.

Heiko Maas "Solingen'deki feci olay hepimize, değerlerimize, barış içinde yaşama azmimize ve Almanya'yı Almanya yapan özelliklere yapılmış bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.