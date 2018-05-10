Maas: Suriye'de Rusyasız çözüm yok

Maas, Suriye'deki krize Rusyasız çözüm bulunamayacağını söyledi. Lavrov'sa "mikrofon diplomasisinden" kaçınmanın önemini vurguladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Perşembe günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı sıfatıyla gerçekleştirdiği ilk Moskova ziyaretinin öncesinde yaptığı açıklamada Maas, Suriye'de Rusyasız bir çözümün sözkonusu olmadığını söyledi. Perşembe sabahı Moskova'ya gitmeden önce açıklamalarda bulunan Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Maas, "Suriye'den Ukrayna'nın doğusuna, günümüzün en büyük krizlerine, Rusyasız çözüm bulmamız sözkonusu değil" şeklinde konuştu. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasında daha yakın ilişkiler kurulması mesajı veren Lavrov ise, mevkidaşı Maas'a hitaben, "Göreve gelmenizden kısa bir süre sonra doğrudan bir tartışma yürütmek üzere buraya gelmenizden ötürü müteşekkirim. Bu her daim mikrofon diplomasisinden ölçülemez biçimde daha yararlıdır" ifadelerini kullandı. Önceden Adalet Bakanı olan Maas, Dışişleri Bakanlığı görevine yaklaşık iki ay önce gelmişti.

"Provokasyonlardan kaçının" İsrail-İran arasında tırmanan gerilimle ilgili olarak Maas, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıları "büyük bir endişeyle" karşıladığını ifade etti. Saldırıların bir "provokasyon" olduğunu söyleyen Maas, İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" belirtti. Lavrov ise, İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin "rahatsızlık verici" olduğunu söyledi. Rusya'nın her iki ülkeye de "karşılıklı provokasyonlardan kaçınma" çağrısında bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm sorunların diyalogla çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. "İran anlaşmasına bağlıyız" Görüşmede Lavrov, İran anlaşmasının korunmasıyla ilgili olarak bazı önlemler alınması çağrısında bulundu. Lavrov, "Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen tüm ülkelerin birbirleriyle görüşmesi çok önemli" şeklinde konuştu. Rusya'nın ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden bağımsız olarak anlaşmaya bağlı olduğunu ifade eden Lavrov, Berlin'in de Moskova'yla bu konuda iletişimde kalmak istediğini aktardı. Rusya'nın İran konusunda "arabulucu rolü" üstlenebileceğine dair umutlu olduğu mesajını veren Maas ise, "Rus hükümetinin İran üzerinde ne derecede etki sahibi olduğunun" görülmesi gerektiğini söyledi.