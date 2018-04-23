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Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

23.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

Maas, Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı. Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuştu. Maas, "Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, "yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını" belirtti.

Erdoğan: Avrupa'da Türk vatandaşlarına sesleneceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına" benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine geçen yıl Haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

Maas ile Çavuşoğlu görüşmesi

Öte yandan, Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta planlanan görüşmesinde de Almanya'da yabancı siyasilerin seçim kampanyası yürütmesi yasağı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Maas, New York'ta 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ve Maas'ın bu toplantı sırasında, ikili görüşme için ilk kez biraraya gelmesi bekleniyor.

DW,Rtr,dpa/JD,ÖA,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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