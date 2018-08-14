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Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

14.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmak için Ankara'nın papaz Brunson'ı serbest bırakması gerektiğini belirtti. Bakan, Alman tutukluları da hatırlattı.

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile Türkiye arasında devam eden gerginliğe yönelik açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye'den, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması talebinden yana görüş bildiren Maas, bunun sorunların çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ankara'nın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson'ı serbest bırakma kararı alması gerektiğini söyleyen Maas, "Bu, şu anda mevcut ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmanın çözümü olurdu" dedi.

Heiko Maas, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu Alman vatandaşları olduğunu da hatırlatarak, Ankara'nın sadece rahip Brunson için değil, tutuklu Alman vatandaşları için de bir çözüm sunmak için serbest bırakılmaları kararı alması gerektiğini söyledi. Maas, bu yönde bir karar almanın, Ankara'nın çıkarına olacağına dikkat çekti.

"Gelişmeler endişe verici"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin de görüş bildirdi. "Türkiye'deki gelişmeler bizde büyük bir endişeye yol açıyor" diyerek, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Alman Bakan "Bu nedenle şu anda Türkiye'de gördüklerimiz, gerçekten endişe verici" diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz, ekonomik yaptırımlara dönüşerek Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Türk Lirası yıl başından bu yana Dolar'a karşısında yüzde 70'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Euro'ya karşı değer kaybetme oranı da yaklaşık yüzde 61 civarında.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
ülke okadar sıkıntı yaşadıktan sonra kesinlikle bırakılmamalı bu saatten sonra geri dönüş yok
@zozey23 adamlar ajanlarını istiyorlar alamazlarsa diğerlerine geleceklere nasıl güven verecekler bence rahiple top gibi oynamalı tekrar hapise göndereceksin
@zozey23 Sıkıntı daha halka yansımadıki
işte almanların iki gündür dilinin altında yatan destek sözleri buymuş, demekki bu haydut çetelerine karşı hep dikkatli omak gerekiyormuş
bakin zerre erdoğan i sevmem ancak ve ancak bu konuda sonuna kadar arkasındaydım.
@hakan_1997_dsmdj işte vatan severlik bu severiz sevmeyiz ama ülkemiz için başkanımız arkasında duracagız
bakan sen kendi işine bak bize akıl verme haddine deil
maslahat guzar ağzından kaçırdı rahıbı serbest bırakın bu ıcerde yatan dıger amerıkalılar ıcınde gecerlı dedı şu işe bakın reısın dedıgı gıbı sorun sadece bronson degıl doğru demış resıs cıktı nıyetllerıortaya utanmaz ABD ışıne bak hadi ordan derler adama
Valla biz yeterince sıkıntı çektik, biz de kapıları açalım mültecileri salalım da dünya kriz görsün.
Almanya kendi işine baksın
hOPPALA HANİ ALMANYA YANIMIZDAYDI?
@yasamay sende inandınmı meeeeeeeeeeeeeeee
kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. bizde unutmaycağız.
buna siz değil biz karar veririz.siz işinize bakın
Hadi ordan
hasss..tir. Aynı ağız. Birde hukuktan bahsederler. işte size batı hukuku uygulayıcıları. Hepsinin niyeti kukla bir Türkiye.
fetode iade edilmeli.sanirim onu söylemeyi unuttun.sorunlar tek taraflı çözülmemeli.
kesinlikle hayır abd denen terör devleti Türkiyedeki adaletin kendilerinde olmadığını görecektir.serbest bırakılamaz. ya da ver papazı al papazı
Siz ilk önce Almanya’daki fetöcüleri adil yargılayıp ülkeye teslim edin traş yapmayın
oldu ağam yanında ne verelim
Lan Bas git ibneye bak hele kralınız gelse alamaz bizden papazı tek çare var takas olacak hayvan eti yemiş bakan
Sizde sizdeki fetöcüleri iade edin.
Adamın M A A S ına zam. İşine son verirler. Sen işine bakacaksın. Her şeye karışma maas bey. Papaz mapaz yok. Cezası neyse çekecek. Sünnet edersek fazlasını göndeririz papazın abdye
asla sen ne deyon alman amca
bırakma yok sünnet var dua edicek türkiyeye sonra müslüman yaptılar beni diye
bu kendi hukuk sistemimize saygısızlık olur. asla bırakmayacağız ve en adil şekilde hepsi yargılansın. havlama sesi çoğaldıysa demekki taşı doğru yere atmışız. çok güzel biraz daha basacaz ayağınıza kusura bakmayın.
terör yandaşları sahnede.ajanlarınızı alamayacaksınız.boşuna uğraşmayın.
Ben reis meis bilmem, Türkiye yi bilirim. Ülkemiz için kimseye kimseyi vermeyeceğiz. Eğer şu olaylardan sonra verirsek yazıklar olsun bize.
taviz tavizleri doğurur! asla bırakılamaz!
bu yolda tekiz, kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok!!!
6 yil 8 ay sonra birakin. bir gun once olmaz.
Hayatta bırakmayız daha papazı sünnet ettireceğiz.
Hani hukuk devletinden taviz vermiyordunuz. Siyasi direktiflerle yargı kararımı alınıyormuş. Bunların demokrasi anlayışı bu kadar işte. Amaç Türkiye'de kur krizine ilgi duyma falan değil. Dert, Türkiye ABD'nin müttefiki Avrupa Birliği'ne misilleme de bulunurda sınırları Suriyelilere açar mazallah.
sen dik dur , isterse dolar 10 olsun
bu saatten sonra papazı bırakmak apo teröristi bırakmak ile eş degerdir
Bence tam tersine papaz kılıklı terör işbirlikçisi ev istirahatinden alınıp hak ettiği ağırcezaya yerleştirilmeli
kesinlikle hayır
canımızı veririz papazı vermeyiz
ALMANYA DÜN BAŞKA, BUGÜN BAŞKA KONUŞUYOR...
Herkes Kendı İşine baksın ELIMIZDEKI KOZ SINIRLARI ACARSAK OZAMAN SIZ DUSUNUN GERISINI ...
kuyruk acısı bunlar...
bencede Suriyeliler 5 milyonAlmayaya giriş serbest bırakılmalı.
hem dost görün sonra arkamızdan vur kimsye güvenecek zaman yok
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