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Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

14.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmak için Ankara'nın papaz Brunson'ı serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Bakan, Alman tutukluları da hatırlattı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile Türkiye arasında devam eden gerginliğe yönelik açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye'den, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması talebinden yana görüş bildiren Maas, bunun sorunların çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ankara'nın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson'ı serbest bırakma kararı alması gerektiğini söyleyen Maas, "Bu, şu anda mevcut ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmanın çözümü olurdu" dedi.

Heiko Maas, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu Alman vatandaşları olduğunu da hatırlatarak, Ankara'nın sadece rahip Brunson için değil, tutuklu Alman vatandaşları için de bir çözüm sunmak için serbest bırakılmaları kararı alması gerektiğini söyledi. Maas, bu yönde bir karar almanın, Ankara'nın çıkarına olacağına dikkat çekti.

"Gelişmeler endişe verici"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin de görüş bildirdi. "Türkiye'deki gelişmeler bizde büyük bir endişeye yol açıyor" diyerek, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Alman Bakan "Bu nedenle şu anda Türkiye'de gördüklerimiz, gerçekten endişe verici" diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz, ekonomik yaptırımlara dönüşerek Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Türk Lirası yıl başından bu yana Dolar'a karşısında yüzde 70'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Euro'ya karşı değer kaybetme oranı da yaklaşık yüzde 61 civarında.

DW,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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