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Maas'dan Ankara zirvesi yorumu: Artık uygulamaları görelim

05.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katıldığı Ankara zirvesiyle ilgili "artık uygulama görmek istediklerini" söyledi.

Maas'dan Ankara zirvesi yorumu: Artık uygulamaları görelim

Ürdün'de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'da Suriye konusunda üçlü bir zirve gerçekleştiren Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye'de barışın sağlanması için "artık harekete geçmeleri" çağrısında bulundu. Maas zirvenin sonuçlarına ilişkin, ''Söylenen sözlere çok fazla bel bağlamayı bıraktım, artık uygulamaları görmek isterim'' diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye'de yaşananların büyük bir insanlık felaketi olduğunu vurgulayarak, bu üç ülkeden ''çatışmaları sona erdirmeye yönelik'' somut katkı sağlamalarını talep etti.

''Ürdün Ortadoğu'da sağduyunun sesi''

Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Maas, iki ülkenin mülteci krizinde oynadığı role de dikkat çekti. Ürdün'ün de Almanya gibi çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul ettiğine dikkat çeken Maas, ''Ancak ülkenin nüfusunun Almanya'dan çok daha az olduğu göz önüne alınırsa Ürdün çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmuştur'' dedi.

Maas dün yaptığı açıklamada da Ürdün'ün Almanya için önemli bir ortak ve müttefik olduğunu vurgulayarak, ülkeyi bölgede ''sağduyunun sesi'' olarak nitelendirmişti. Maas, ''Terör, şiddet ve iktidar üzerine verilen mücadelerden büyük ölçüde etkilenen bir bölgede yapıcı çözümler üretmeye yönelik çaba gösterenlere şimdi çok daha fazla sorumluluk düştüğünü'' söylemişti.

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. Almanya bunun üzerine İncirlik'te görev yapan askerlerini Ürdün'e taşıma kararı almış, askerlerin Azrak yakınlarındaki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınması geçen yılın Ekim ayında tamamlanmıştı.

Maas, Ürdün ziyareti kapsamında 37 bin sığınmacının kaldığı El Azrak mülteci kampının yanı sıra burada IŞİD'e karşı mücadele kapsamında görev yapan Alman askerlerini de ziyaret edecek.

DW,dpa,AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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