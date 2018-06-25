Maas'tan Erdoğan'a: OHAL'i kaldırın

Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde "önemli" bir adım olacağını söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan olağanüstü hali mümkün olan en kısa sürede kaldırma çağrısında bulundu.
Bir AB toplantısı için bulunduğu Lüksemburg'ta Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Maas, Erdoğan'ın bu yönde atacağı bir adımın "Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanında Türkiye-Avrupa ilişkilerinin" gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi. Maas, "Bu ilk ama önemli bir adım olur" dedi.
Erdoğan, 24 Haziran'dan kısa bir süre önce seçimlerin ardından olağanüstü halin kaldırılabileceği mesajını vermişti.
Diğer yandan Maas, Pazar günü sandıktan çıkan sonucun şimdi kabullenilmesi ve sonuca saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların yüksek oranına değinen Maas, Almanya'nın "Türkiye ile yakın ilişkilerine" vurgu yaptı.
Bakan, "Seçim sonuçları değerlendirilip son hali verildiğinde ve seçilen yeni sorumlular görevlerine başladıklarında, bu sonucun beraberinde neler getireceği konusunda heyecanlıyız" şeklinde konuştu.
Olağanüstü hal, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilmiş ve o günden bu yana sürekli olarak uzatılmıştı.
dpa,AFP/BÜ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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