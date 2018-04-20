Macar asıllı milyarder Soros'un Açık Toplum Vakfı Macaristan'ı terk ediyor

Eski Doğu Bloku ülkelerindeki Açık Toplum Vakıfları'ndaki faaliyetler Budapeşte'den koordine ediliyor. Macaristan'daki merkez, bölgedeki projelerin finansman merkezi olarak da işlev görüyordu.

O dönem vakıf Macaristan'daki tüm muhalif girişimleri desteklemiş, üniversitelerden kütüphanelere kadar çok sayıda kuruma büyük maddi yardımlarda bulunmuştu.

1985-1995 yılları arasında Soros Vakfı Macaristan'da aralarında şimdiki başbakan Viktor Orban'ın da bulunduğu 2100 Macar öğrenciye Batı Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde eğitim yapabilmeleri için de burs vermişti.

Vakıf merkezini Berlin'e taşıyacak, ancak Berlin'deki merkez hazır olana kadar geçici olarak Viyana'dan bölge faaliyetlerine devam edecek.

George Soros'un 250 milyon dolarlık bağışıyla Budapeşte'de kurulan Orta Avrupa Üniversitesi de, her ne kadar taşınma niyetini henüz açıklamasa da Viyana'da bir kampüs inşa ettirmeye başladı.

2019 yılında faaliyete girmesi planlanan Vinaya Kampüsü Orta Avrupa Üniversitesi'nin kademeli olarak Budapeşte'yi terk etme planının bir parçası olarak görülüyor.

Soros Vakfı neden Macaristan'ı terk ediyor?

Soros bağlantılı vakıf ve kurumların Macaristan'ı terk etme kararlarının arkasında son dönemde Macaristan'da George Soros'a karşı sürdürülen kampanya yatıyor.

Hükümet tarafından Avrupa'da mülteci yanlısı politikaların fikir babası olarak tanıtılan Macar asıllı George Soros ve ona yakın kurumların çalışmaları hükümet tarafından organize edilen kampanyalarda Macar ulusal güvenliğini tehlikeye sokan faaliyetler olarak gösterildi.

Ardından da kısaca "Soros'u durdur" adı verilen yasa ile, Soros tarafından finanse edilen veya ona yakın görüşler doğrultusunda faaliyet gösteren sivil kuruluşları mali anlamda zor durumda bırakacak adımları atıldı.

Bu yasa, yurt dışından mali yardım alan dernek ve kurumların ve bu kurumların çalışanlarının özel olarak fişlenmesi ve bu yardımların % 25'inin özel bir vergi yasasıyla kesilmesi gibi uygulamalar da içeriyordu.