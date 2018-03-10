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Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

10.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

Viyana'da çoğunlukla Türklerin ve Müslümanların yaşadığı mahallelerde dolaşan Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, göçmen karşıtı bir video hazırladı. "Göçmenler ülkemize gelirse bizim şehirlerimiz de böyle olacak" ifadelerinin yer aldığı video, Macaristan ile Avusturya arasında gündem oldu.

Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

Macar siyasetinin güçlü isimlerinden Devlet Bakanı Janos Lazar geçtiğimiz günlerde Viyana'da sokaklarından bir video hazırladı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda siyasetçi, Viyana'nın göçmenler nedeniyle kötü ve yaşanılmaz bir şehir haline geldiğini öne sürdü.

Özellikle Türklerin ve Müslümanların yaşadığı mahallelerde dolaşan Lazar, "Bakın işte bizim muhalefet Macaristan'a göçmenlerin serbestçe gelmesine izin vermek istiyor. Bu gerçekleşirse bizim şehirlerimiz de böyle olacak" dedi.

Lazar kameraya şu sözleri söyledi:

"Viyana'da göçmenlerin yaşadığı bölgedeyiz. 20 yıl önce bu bölgede bir tek göçmen bile yoktu. Bugün bu bölgede toplumun hayatını göçmenler belirliyor. Viyana'da beyaz Viyanalı çocuğun olmadığı sadece Müslüman ve Ortadoğulu göçmenlerin çocuklarının gittiği birçok okul var. Beyaz Hıristiyan Avusturyalıların terk ettiği bu bölgenin yönetimini göçmenler almışlar. Bu göçmenler şehrin eski yüzünü tamamen değiştiriyorlar. Burada da görüldüğü gibi sokaklar daha kirli, çevre daha fakir ve suç oranı çok daha fazla."

İki ülkeden karşılıklı açıklamalar

Macar hükümetinin bir üyesinin bir başka ülke ile ilgili olarak böyle bir video hazırlayıp yayınlaması hemen iki ülkenin en önemli haberlerinden biri haline geldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gazetecilerin bir sorusu üzerine videoyu görmediğini ancak ilişkilerde karşılıklı saygının temel olması gerektiğini vurguladı.

Macar Başbakanı Viktor Orban ise, Lazar'ın video mesajıyla önemli bir noktaya işaret ettiğini söyledi.

Avusturyalı siyasetçiler ve basın tarafından Macar bakana verilen cevap genellikle "Viyana Avrupa'nın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında ilk üçe giriyor, siz kendi şehirlerinize bakın" şeklindeydi.

Macaristan'dan Viyana'ya geçmek için otobüs bekleyen göçmenler

YouTube bir süre sonra videoyu "ırkçı bir içerik taşıdığı" uyarısıyla yayından kaldırdı ama daha sonra etrafındaki tartışmalar büyüyünce video "haber niteliği taşıdığı için" tekrar yayına alındı.

'Genel seçimler öncesi siyasi propaganda'

Tartışmaların büyümesi ve her iki taraftan da radikal söylemlerin güçlenmesi üzerine Viyana'da Macar plakalı araçlara "Madem burayı pis buluyorsunuz, memleketinize dönün" etiketleri yapıştırılmaya başlandı.

Viyana, Macar göçmen işçilerin en çok yerleşip çalıştığı şehirlerden biri olarak biliniyor.

Siyaset uzmanları Janos Lazar'ın bu videosunun 8 Nisan'da Macaristan'da yapılacak genel seçimlere yönelik bir propaganda malzemesi olduğu kanısındalar.

Ancak yine uzmanlar "iç siyaset uğruna girişilen böylesi bir propagandanın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verme" olasılığının da altını çiziyorlar.

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