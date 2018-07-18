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Macaristan BM Göçmenlik Paktı’ndan Çıkıyor

18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Macaristan, Birleşmiş Milletler Göçmenlik paktından çıkacağını açıkladı ve anlaşmayı dünya için bir tehdit olarak niteledi

Macaristan BM Göçmenlik Paktı’ndan Çıkıyor

Macaristan, Birleşmiş Milletler Göçmenlik paktından çıkacağını açıkladı ve anlaşmayı dünya için bir tehdit olarak niteledi.

Güvenli ve Düzenli Göç İçin İlkeler Sözleşmesi Cuma günü BM’nin Amerika dışındaki 193 üyesi tarafından kabul edildi.

Amerika bu sözleşmeden geçen yıl çekilmişti. Milliyetçi sağ bir iktidarın bulunduğu Macaristan’da Başbakan Viktor Orban da Aralık ayında düzenlenecek imza törenine katılmayacağını duyurdu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da yaptığı açıklamada “Bu anlaşma Macaristan’ın güvenlikle ilgili unsurlarına tamamen aykırı. Pakt bu haliyle milyonlarca göçmeni teşvik edebilir ve dünya için bir tehdit oluşturur nitelikte”dedi.

Szijjarto ayrıca anlaşmanın son derece taraflı olduğunu ve göçmenlerin işini kolaylaştırdığını belirtti.

Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’yle birlikte göçmenlerin kabulü konusunda son derece katı bir tavır sergiliyor.

Bu ülkeler AB’ye de göçmen politikaları konusunda karşı çıkıyor, yasal olmayan göçmenlerin Avrupa’nın istikrarını tehdit ettiğini ve Macaristan’ın güney sınırlarının kapatılması gerektiğini savunuyorlar.

Macaristan Dışişleri Bakanı ayrıca Güvenli ve Düzenli Göç İçin İlkeler Sözleşmesi konusunda kendilerinin getirdikleri önerilerin özellikle göç veren Afrika ve Latin Amerika ülkeleri tarafından gündem dışı bırakıldığını iddia etti.

Macar Bakan göçmenlik konusunun ayrıca güvenlik konusunda da çok ciddi endişeler doğurduğunu ifade etti.

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