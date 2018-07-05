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Sığınmacılara kötü haber: Kabul etmeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Orban, ''Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz. Yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a geri taşınmasına her zaman hazırız.'' dedi.

Sığınmacılara kötü haber: Kabul etmeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşan sığınmacıları geri kabul etmeyeceklerini ama söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a geri taşınması için yardıma hazır olduklarını söyledi.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Almanya'da bulunan Başbakan Orban, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile sığınmacı krizini görüştü.

Başbakan Orban, Seehofer'e Macaristan'ın sığınmacı krizi konusunda duruşunun 2015'ten beri değişmediğini belirterek, Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşan mültecilerin ilk olarak Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yaptığını kaydetti.

Macaristan'ın hiçbir şekilde sığınmacıları geri kabul etmeyeceğini açık bir şekilde Seehofer'e ilettiğini belirten Orban, ''Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz. Yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a geri taşınmasına ise her zaman hazırız.'' ifadesini kullandı.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.

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Macaristan sığınmacı Kabul Orban Avrupa Avrupa Birliği

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
SÜPER KARAR DARASI BİZLERE
macaristan diıye bi yermi var
sen de mutlaka mutlu koyungiller ailesindensindir..
@altunufagi yoktu yeni çıktı cahil
@altunufagi ha ha ha. Dış evrende.
türkiye var nasıl olsa adamlar sokaklarda çete gibi geziyor
Ülkesini terkeden her zaman kaybeder, tarihte hep öyle olmuştur, gerçi çok sonraları onun bunun torunuyum diye birileri ortaya fırlarlar ama gerçekte onların kimin evladı olduğu belli değildir
Kabak bizim başımıza patladı. Suriye = Zam Zam Zam. Hayırlı olsu Vergi artışları.
Nasıl olsa saf Türkler var sıkıntı yok her türlü bakar besleriz
göndersinler bize her şey beleş kardeşlerimize üresin dursunlar
çok iyi ama malesef biz kabul edicez
ya siz niye sıkıntıya giriyorsunuz gönderin türkiye ye nasıl olsa biz bakıyoruz burda hemde nargilelerini sahil lerde keyfli bi şekilde içiyorlar
Birde şu olsamı; sığınmacıların geçici olarak yaşayabileceği bir yerin tahsis edilmesi gibi. Tabii bu ülkeler olmayacak.
Ayip be ayipp yollayin gelsinler:)
Eyyyyy almanya eyyyyyyy macarlarr yollayin gelsinler:)
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