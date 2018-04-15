Macaristan'da muhalefetten seçim sonrası protesto eylemi

Macaristan'da muhalefet partileri, Başbakan Viktor Orban'ın büyük zaferiyle sonuçlanan 8 Nisan genel seçimlerinden bir hafta sonra başkent Budapeşte'de protesto gösterisi düzenledi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasını da yineleyerek, seçimin tekrarlanması ve demokrasinin güçlendirilmesini talep eden on binlerce insanın katıldığı gösteri, Orban karşıtı sağ ve sol seçmenlerin bir araya geldiği ilk ortak miting oldu.

Seçimler arifesinde "radikal sağ" damgasını üzerinden silmeye ve ılımlı bir kitle partisine dönüşmeye çalışan JOBBİK taraftarlarının, kendi bayraklarıyla, sol ve liberal partili seçmenlerin egemen olduğu flamalar arasında birlikte yürümeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Parlamento'nun önündeki büyük Kossuth meydanını tamamen dolduran göstericiler, sık sık Orban karşıtı sloganlar atarak "çoğunluk biziz" pankartları açtılar.

Başbakanlık Sözcüsü Antal Rogan, Cumartesi günü gerçekleştirilen büyük muhalefet gösterisini "George Soros'un finanse ettiğini ve Macaristan'daki Soros yanlısı dernek ve kurumlar tarafından organize edildiğini" öne sürdü.